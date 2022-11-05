期中選舉最後周末 拜登、歐巴馬費城合體 川普賓州助選

拜登總統(右)與前總統歐巴馬(左)5日聯袂在費城為賓州民主黨候選人助選。(美聯社)

期中選舉前最後一個周六，美國六位在世總統中的四人5日都前往戰場州拉抬本黨候選人的聲勢，為選情做最後一搏；拜登總統與前總統歐巴馬5日合體於費城，為賓州民主黨 聯邦參議員及州長選舉造勢，兩人均強調國家民主制度繫乎此次期中選舉選票；另一位前總統川普同日晚間也在賓州西南部辦場，替共和黨 候選人助威，也為自己助選2022年期中選舉收盤定調。

近年來極少參與政治活動的前總統柯林頓，6日也在紐約州替尋求連任的州長霍楚站台助選。

民主黨最強棒 聯手喊固票

美聯社報導，民主黨最強兩棒的拜登、歐巴馬在賓州聯袂現身，為拜登就職總統以來首度；兩人警告說，女性墮胎權、社會安全及民主制度，現都岌岌可危；期中選舉前最後一個周末，民主黨面臨強大逆風，現、前任兩位民主黨籍總統試圖力挽狂瀾。

歐巴馬先在匹茲堡面對數百選民表示，自怨自艾、生悶氣不是辦法，必須在8日期中選舉投票日「確保國家不致倒退50年」；隨後歐巴馬與拜登在費城同台，拜登指出，國人未來還想有可選擇的、還想有選舉權、社安及聯邦醫療保險，「全繫乎這次投票」。

共和黨籍前總統川普5日晚間在賓州西南部拉特羅布市辦場，為共和黨候選人造勢；華盛頓郵報稱，川普全國助選時鼓動民眾不滿，另宣揚2020年總統選舉被偷走的不實之說，同時鼓勵選民投票給附和他的說法及好戰態度的共和黨候選人。

誰掌控參院 關鍵在賓州

現任及兩位前任總統匯聚於賓州，凸顯今年及未來賓州選舉結果，影響有多深遠；兩黨均把賓州聯邦參議員席次，視為掌控下屆參院的關鍵，由民主黨籍賓州副州長費特曼(John Fetterman)對壘共和黨候選人、名流醫生奧茲(Mehmet Oz) ；兩黨砸下重資，鏖戰到火氣十足，民調顯示兩人選情打成五五波。

前總統川普(左)5日晚間在賓州西南部拉特羅布市，為共和黨籍聯邦州長候選人馬垂諾(右)助威。(路透)

賓州州長選舉由共和黨州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)對決民主黨的州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)；馬垂諾2020年帶頭想推翻賓州總統選舉未果，而夏皮羅被視為民主黨內冉冉新星，他攻擊馬垂諾嚴重威脅民主準則。

歐巴馬造勢 籲搶救民主

歐巴馬在匹茲堡為費特曼造勢時，形容國情分裂險峻，民主面臨淪亡邊緣；他呼籲選民體認到民主繫乎選票的事實，民主黨或許不完美，自己並非率先承認這件事的人，他自己也不完美，但目前大多數共和黨人甚至連遵守民主規則都懶得裝，還在捏造不實。

歐巴馬表示，目前油價很高、果菜很貴，民主似乎不是首要之務，這個他知道，但他請賓州民眾想一想，鑒諸歷史、揆諸全球，放棄民主制度會有什麼後果。

華郵指出，三位前、現任總統5日現身賓州，可能讓人一窺2024年選舉，川普及拜登均表有意再選。