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加州等3州「爭墮胎權」料過關 肯州、蒙大拿公投「護生」

編譯潘勛／綜合4日電
下周的期中選舉除了選候選人，也有五個州同時舉行墮胎政策的公投。（Getty Images）
下周的期中選舉除了選候選人，也有五個州同時舉行墮胎政策的公投。（Getty Images）

期中選舉時，有五個州將對墮胎權進行投票，據各項民調指出，加州、密西根及佛蒙特三州可望公投支持女性保有墮胎權，而在肯塔基、蒙大拿兩州，限禁墮胎權的「護生」勢力可望勝出。

「天主教新聞通訊社」(Catholic News Agency)報導，加州、密西根及佛蒙特三州提出州憲修正案，以增進墮胎權利；雖說民調指出，相挺墮胎權的民意強勁，但護生反墮胎人士認為，還是有獲勝的希望。

肯塔基的州憲第二修正案、蒙大拿的131號立法公投保護胎兒，可望獲州民通過。

下周的期中選舉除了選候選人，也有五個州同時舉行墮胎政策的公投。（美聯社）
下周的期中選舉除了選候選人，也有五個州同時舉行墮胎政策的公投。（美聯社）

加州第一號提案將修正州憲，明文保護墮胎權，不容個人的生育自由被否認、干涉。由「加州公共政策機構」9月所做民調顯示，69%選民支持第一號提案；Berkeley IGS民調8月也顯示71%加州選民支持該州憲複決案。

但「加州對第一號提案說不」機構媒體公關主任凱薩琳‧哈德洛(Catherine Hadro)援引其他民調指出，自8月以來第一號提案的支持率下降七個百分點；尤以女性及獨立選民態度變化最大。

密西根州以第三號提案來修憲，矢言推動州內對墮胎權的保護；按WDIV/底特律新聞(WDIV/Detroit News)9月底所做民調，61.6%的選民表示支持第三號提案；但同一項民調10月發現，支持率下降到55%。

「底特律自由媒體」9月委託進行的民調發現支持提案者為64%，但到10月，由愛默生學院對密西根選民所做民調，發現支持者為52%。

佛蒙特州本次期中選舉以第五號提案來決定州憲第22條修正案，提倡墮胎權利；提案指出，墮胎事關生育自主，是個人權利，對決定個人人生道路至關重要，與自由及尊嚴密不可分，不容拒絕或侵犯。

WCAX委託新罕布夏大學所做民調10月公布結果，發現75%選民表示支持提案；但「佛蒙特生命權」組織執行長瑪莉‧貝爾渥斯(Mary Hahn Beerworth)表示，投票結果猶未可知；她指出，若只看民調，堪薩斯州反墮胎勢力以為自己會贏，結果卻輸了。

貝爾渥斯指出，該組織將一直努力到8日期中選舉，不管公投成或敗，她有信心會讓佛蒙特民眾更瞭解：墮胎無限制、未受規範會怎樣，讓護生的州民也會增多。

墮胎 民調 加州

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