黃金周末最後衝刺 拜登赴「民主黨鐵票區」輔選

拜登總統最後衝刺，4日趕場加州和芝加哥輔選。（Getty Images)

拜登 總統4日在加州 表示，上台之後幾項重大施政能夠實現，要感謝正在爭取連任的民主黨 加州聯邦眾議員萊文(Mike Levin)全力相挺；萊文陪同拜登參觀美國電訊公司Viasat，拜登政府通過旨在提升美國半導體製造業、規模2800億元的晶片法案(CHIPS and Science Act)之後，Viasat等廠商將可因此受益。

晶片法案是拜登政府最重大的立法成就之一。拜登參訪時發表談話，除了強調晶片法案的重要性，也提到政府對退役美軍的照顧；2015年因腦癌病逝的拜登長子波‧拜登(Beau Biden)，生前曾參加伊拉克戰爭。

拜登總統最後衝刺，4日趕場加州和芝加哥輔選。（美聯社)

萊文已經擔任兩屆聯邦眾議員，代表的聖地牙哥選區過去曾是共和黨票倉。萊文在這次期中選舉爭取「三連霸」，面臨對手是聖璜卡匹斯川諾市(San Juan Capistrano)前任市長馬瑞尤特(Brian Maryott)。拜登出席了3日晚間在加州海岸市(Oceanside)舉辦的造勢活動，為萊文站台拉票。

拜登4日晚間也在芝加哥出席競選餐會，根據媒體報導，代表芝加哥郊區的民主黨籍聯邦眾議員如今尋求連任所遭遇的困難度，超出原本預期。

拜登4日搭乘空軍一號準備轉往伊利諾州為民主黨候選人助選時對媒體表示，對於民主黨選情的看法是「感覺很好」。他說：「我們將會保住參院，還能多拿一席，我覺得我們也有機會能夠贏得眾院。我的看法是很樂觀的。」

期中選舉投票日前最後一個周末，拜登助選行程從加州到伊利諾州、賓州以及紐約，停留地點都是向來被認為是民主黨肯定勝利的選區。

拜登訂於5日上午在伊利諾州朱麗葉市(Joliet)發表關於社安金與聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡的演說，接下來則前往賓州與前總統歐巴馬聯合為民主黨賓州聯邦參議員候選人費特曼(John Fetterman)造勢。