選情3天分析：共和黨奪參院 民主黨眾院也保不住

期中選舉倒數三天，圖為威州一處投票所。（Getty Images）

距離期中選舉剩不到一周，無黨派選情分析「庫克政治報告」(Cook Political Report)4日轉變對參院 控制權的預測，看好共和黨 取得參院多數席次；路透同一天也指出，民主黨 這次期中選舉可能在眾院還是將丟掉20多席，眾院多數黨寶座拱手讓人。

庫克政治報告負責參院的編輯潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)表示，由於最近選前的全國政治氛圍被認為對共和黨更有利，加上當前經濟、通膨等議題比墮胎更能引起選民共鳴，庫克的預測方向因此偏離民主黨。

泰勒提到民主黨仍有望在參院看到50比50席的局面，但她表示共和黨可能在期中選舉拿下多達三個席位。

她認為內華達、威斯康辛、賓州的選戰中，共和黨占有些許優勢，或者選民對民主黨的支持已見頂。

泰勒指出，在賓州，民主黨籍副州長費特曼(John Fetterman)角逐聯邦參議員，但其健康問題一直引人關切，他今年5月曾經中風，上周他的辯論表現不穩，泰勒表示部分傾向共和黨的選民，先前可能對共和黨候選人奧茲(Mehmet Oz)抱持懷疑態度，但現在正鞏固對他的支持。

威斯康辛州民主黨籍副州長巴恩斯(Mandela Barnes)將迎戰現任共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson)，據泰勒稱，庫克對於該選戰的預測從「機會均等」轉移到「偏向共和黨」。

在內華達州，民主黨現任參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)的共和黨挑戰者賴克紹(Adam Laxalt)雖被視為較普通的競爭對手，但民調顯示馬斯多的支持率上限似乎為46%。

另外在喬治亞州，若參議員選戰進入決選階段，而參院的多數仍懸而未決，則共和黨候選人沃克(Herschel Walker)可能打敗現任民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)；但若進入決選，而哪一黨將掌控多數席位已有更明顯的結果，對沃克來說則會是較艱難的一戰。

路透報導說，民主黨這次期中選舉選情有多艱難，尋求連任的維吉尼亞州聯邦眾議員艾比蓋兒‧史班柏格(Abigail Spanberger)，可以做為一葉知秋的觀察指標。原本支持度大幅領先的史班柏格，與挑戰者之間的差距逐漸縮小，選前最後時刻則喊出告急。她在本周於釀酒廠舉辦的造勢活動裡，請求義工幫忙打電話催票時說：「現在勝負機會各半，我們要加把勁。」

報導指出，全國各地許多民主黨候選人像史班柏格一樣，奮力抵抗共和黨強大攻勢，但在距投票僅三天之際，很難扭轉逆情，可能喪失眾院20個以上的席次，讓共和黨成為眾院多數黨。