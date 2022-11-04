我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

拜登稱MAGA是「黑暗勢力」 共和黨人反批「暴君」

編譯盧炯燊／綜合3日電
拜登總統猛批川普主導的MAGA是「黑暗勢力」，引起共和黨強力反擊。（Getty Images）
拜登總統猛批川普主導的MAGA是「黑暗勢力」，引起共和黨強力反擊。（Getty Images）

隨著期中選舉臨近，兩黨口水戰越演越烈，拜登總統2日在國會大廈前發表講話，不點名的指斥前總統川普，又指MAGA(讓美國再次偉大)共和黨人已成為黑暗勢力，美國民主正面臨威脅，但這個說法馬上遭到共和黨人還擊，直批拜登是個「暴君」，「說了一篇自以為高人一等的話」。

拜登的講話是在下周二期中選舉前對選民的最後遊說，他說，投票將決定「我們是要維持一個接受現實的共和國還是渴望權力的黑暗勢力」，他更形容為「專制與民主」之間的鬥爭。

拜登不點名地要川普對美國民主面臨的威脅負責，指他濫用權力，把對自己的忠誠置於對憲法的忠誠之上，「選舉欺詐」彌天大謊話已成為了MAGA共和黨人的信條。

拜登在發言中也提及眾院議長裴洛西丈夫遇襲及國會暴亂，指此時國民正面臨一個決定性的時刻，強調「民主意味著人民的統治，而不是君主或有錢人的統治」。

然而共和黨人對這番說法大表憤怒並馬上還擊，不少共和黨人表示，拜登的言論反映出他的絕望，目的是試圖轉移美國人對他未能解決通貨膨脹、犯罪及邊境問題的注意力。

亞利桑納州國會眾議員畢格斯(Andy Biggs)直批拜登君是個暴君，是製造分裂的講話。他更發推文指「美國人受夠拜登了」。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)指出，在美國需要團結的時候，拜登卻試圖分裂和轉移視線，拜登無法說明他推高生活成本的政策，美國人民拒絕買帳。

阿肯色州共和黨籍國會參議員柯頓(Tom Cotton)認為拜登的說法，說明民主黨看來會失去眾院的控制權，因此要花更大氣力來保住參院大多數。

田納西州共和黨籍國會參議員海格提(Bill Hagerty)批評拜登與國民脫節，說美國人應該有一位專注於遏止通膨、犯罪和非法移民的領袖，而不是妖魔化政治對手的總統。

根據最新民調，美國人在這次期中選舉最關心的是經濟，包括通膨及汽油價格。但民主黨人則抓住了墮胎權等社會問題，拜登更試圖將話題轉回到保護美國民主上。

拜登 共和黨 期中選舉

上一則

Lyft、推特裁員 亞馬遜凍人事 大企業迎寒冬

下一則

都挺民主黨？某些非裔質疑拜登未讓國家團結

延伸閱讀

印尼總統邀請參加G20峰會 澤倫斯基：有普亭就沒我

印尼總統邀請參加G20峰會 澤倫斯基：有普亭就沒我
川普與密友協商 感恩節前宣布參選2024

川普與密友協商 感恩節前宣布參選2024
為民主黨奮力一搏 拜登連3天造勢 首站新墨州

為民主黨奮力一搏 拜登連3天造勢 首站新墨州
期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」

期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國