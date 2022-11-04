拜登稱MAGA是「黑暗勢力」 共和黨人反批「暴君」

拜登總統猛批川普主導的MAGA是「黑暗勢力」，引起共和黨強力反擊。（Getty Images）

隨著期中選舉 臨近，兩黨口水戰越演越烈，拜登 總統2日在國會大廈前發表講話，不點名的指斥前總統川普，又指MAGA(讓美國再次偉大)共和黨 人已成為黑暗勢力，美國民主正面臨威脅，但這個說法馬上遭到共和黨人還擊，直批拜登是個「暴君」，「說了一篇自以為高人一等的話」。

拜登的講話是在下周二期中選舉前對選民的最後遊說，他說，投票將決定「我們是要維持一個接受現實的共和國還是渴望權力的黑暗勢力」，他更形容為「專制與民主」之間的鬥爭。

拜登不點名地要川普對美國民主面臨的威脅負責，指他濫用權力，把對自己的忠誠置於對憲法的忠誠之上，「選舉欺詐」彌天大謊話已成為了MAGA共和黨人的信條。

拜登在發言中也提及眾院議長裴洛西丈夫遇襲及國會暴亂，指此時國民正面臨一個決定性的時刻，強調「民主意味著人民的統治，而不是君主或有錢人的統治」。

然而共和黨人對這番說法大表憤怒並馬上還擊，不少共和黨人表示，拜登的言論反映出他的絕望，目的是試圖轉移美國人對他未能解決通貨膨脹、犯罪及邊境問題的注意力。

亞利桑納州國會眾議員畢格斯(Andy Biggs)直批拜登君是個暴君，是製造分裂的講話。他更發推文指「美國人受夠拜登了」。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)指出，在美國需要團結的時候，拜登卻試圖分裂和轉移視線，拜登無法說明他推高生活成本的政策，美國人民拒絕買帳。

阿肯色州共和黨籍國會參議員柯頓(Tom Cotton)認為拜登的說法，說明民主黨看來會失去眾院的控制權，因此要花更大氣力來保住參院大多數。

田納西州共和黨籍國會參議員海格提(Bill Hagerty)批評拜登與國民脫節，說美國人應該有一位專注於遏止通膨、犯罪和非法移民的領袖，而不是妖魔化政治對手的總統。

根據最新民調，美國人在這次期中選舉最關心的是經濟，包括通膨及汽油價格。但民主黨人則抓住了墮胎權等社會問題，拜登更試圖將話題轉回到保護美國民主上。