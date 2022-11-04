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民主黨候選人避談移民政策 甚至轉向共和黨立場

編譯孫梁／綜合3日電
拜登政府一直無法對無證移民拿出有效對策，使多數民主黨候選人對移民問題避而不談。圖為從墨西哥越界進入亞利桑納州的無證移民。（歐新社）
拜登政府一直無法對無證移民拿出有效對策，使多數民主黨候選人對移民問題避而不談。圖為從墨西哥越界進入亞利桑納州的無證移民。（歐新社）

美墨2000哩的邊界線彷彿成為期中選舉的鮮明兩黨分界線，共和黨候選人批評拜登總統的移民政策，造成邊界安全危機和移民、犯罪以及芬太尼等毒品的湧入，每個州都變成邊界州；民主黨候選人對邊界安全和移民政策議題則是含混其詞，避免提及，甚至轉向共和黨人的立場。

競選連任的德州州長艾伯特(Greg Abbott)和佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)出錢將無證移民送到紐約、麻州等民主黨執政州，激怒了民主黨人，但民主黨人在邊界問題上處於守勢。德州的民主黨國會眾議員維蘿妮卡·艾斯科巴(Veronica Escobar)說：「沒有任何議題比移民問題更讓我沮喪，這個議題複雜，無法在短時間內說清楚。」她認為共和黨人非常善於利用移民話題，威脅說移民將改變美國的一切。

紐約時報報導，儘管民主黨人認為移民有利於貿易和經濟，但移民長期以來是民主黨的棘手問題，今年的期中選舉艱難，部分民主黨候選人在移民問題上站在共和黨一邊，呼籲加強邊界安全。

德州的庫艾勒(Henry Cuellar)和龔薩雷茲(Vicente Gonzalez)兩位民主黨的國會眾議員談論移民問題時，口吻很像共和黨人，庫艾勒認為是邊界開放導致移民湧入，龔薩雷茲建議庇護申請人在瓜地馬拉等候處理，說「川普在任時我向他建議過，他很贊成。」

共和黨策士海耶(Doug Heye)表示，兩黨在移民問題上的立場南轅北轍，民主黨人是談論已在美國的無證移民，共和黨人則強調邊界安全和湧入美國的移民。

民調顯示，移民議題已退居經濟和通膨後面，僅5%的人認為移民問題最重要，但12%的共和黨人認為移民問題是首要議題。

過去一個月，共和黨候選人對邊界安全和移民問題的廣告投入3830萬元，而民主黨候選人只有550萬元，其中約半數來自選情膠著的亞歷桑納州民主黨國會參議員凱利(Mark Kelly)。

全國進步派組織「獲勝之途」(Way to Win)為關鍵州的進步派候選人投入數十萬元資金，以討論移民等民主黨人關心的議題，認為移民是社區一員，但亞利桑納、內華達、德州、喬治亞和北卡羅來納州的許多親近民主黨組織表示，由於資金不足，他們對廣告只能做出艱難的取捨。

移民 民主黨 共和黨

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