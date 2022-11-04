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拜登拚國會席次 訪4州票倉 3周2次赴加州

編譯陳韻涵／綜合3日電
一度高達一加侖七元左右的油價，衝擊民主黨選情，拜登總統在三周內兩度到加州固票，希望減低民生議題對民主黨的傷害。（Getty Images)
一度高達一加侖七元左右的油價，衝擊民主黨選情，拜登總統在三周內兩度到加州固票，希望減低民生議題對民主黨的傷害。（Getty Images)

物價上漲，汽油一加侖一度漲到7元，以及犯罪率居高不下等民生社會議題重傷民主黨選情，拜登總統3日在三周內兩度訪問加州，力拚保全國會眾院席次及民主黨多數地位，也顯示民主黨在選前衝刺階段微調助選策略，拜登著重拉抬爭取連任的議員。

拜登3日展開為期三天的造勢行程，先後造訪新墨西哥州和加州，明後天到伊利諾州和賓州；這些都是民主黨票倉，表明該黨在面對大量無證移民、犯罪率上升和40年來最嚴重通膨等議題抨擊時，轉攻為守。

一度高達一加侖七元左右的油價，衝擊民主黨選情，拜登總統在三周內兩度到加州固票，希...
一度高達一加侖七元左右的油價，衝擊民主黨選情，拜登總統在三周內兩度到加州固票，希望減低民生議題對民主黨的傷害。（Getty Images)

拉抬議員 爭取國會控制權

期中選舉投票日的腳步逼近，8日登場的期中選舉將決定國會的控制權，民調顯示共和黨可能奪回眾院多數，若是如此恐讓拜登第一任期剩下的兩年變成漫長的兩黨鬥爭。

拜登上午先到新墨西哥州為尋求連任的州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)站台，呼籲選民對抗「無理且不負責任的」共和黨人，重申期中選舉「不是公投，而是選擇」。

拜登傍晚抵達加州造勢，為爭取連任的聖地牙哥郡眾議員萊文(Mike Levin)助陣，拜登2020年在當地以兩位數的得票差距贏過前總統川普。

拜登上個月才到南加州替眾議員波特(Katie Porter)站台，她是民主黨進步派新星。

庫克政治報告(Cook Political Report)分析師沃瑟曼(David Wasserman)說：「若民主黨指望拜登當年以兩位數差距得勝的選區，可能輸掉眾院。」

萊文上次以六個百分點差距險勝，人口普查重畫選區後，他的選區大致不變，但今年受到選民責難白宮、物價與能源價格飆漲等影響，他與對手的民調難分軒輊。

拜登2020年在加州以500多萬票的差距擊敗川普，但拜登的民調低迷不僅拖累民主黨候選人的選情，也迫使民主黨改採防禦策略。

選前衝刺 藍州力抵紅潮

儘管民調顯示拜登的支持率在加州還算強勁，波特1日指出，「即便在拜登之前大勝的地區，也看到不幸的轉變，共和黨人在全國表現不錯，加州等民主黨掌控的藍州則出現令人憂慮的趨勢。」

拜登4、5日將前往他2020年以兩位數得票差距獲勝的芝加哥地區，為爭取連任的眾議員卡斯坦(Sean Casten)造勢，卡斯坦面臨共和黨對手佩考(Keith Pekau)的嚴峻挑戰。

拜登 民主黨 加州

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