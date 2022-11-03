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最新民調：共和黨參院料贏4席 眾院增31席

編譯潘勛／綜合2日電
選戰進入倒數階段，根據最新民調顯示，選民最在乎的議題還是與生活相關的通膨。（Getty Images）
選戰進入倒數階段，根據最新民調顯示，選民最在乎的議題還是與生活相關的通膨。（Getty Images）

期中選舉倒數，民主黨已有國會選情潰敗的心理準備；據有線電視新聞網(CNN)最新民調共和黨在參院將贏四席，眾院更大增31席；另據昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調指出，選民最關心議題仍以通膨排居首位。

每日郵報2日報導，近幾個月來共和黨一直預測將奪回眾院控制權，而民主黨仍認為參院有得一拚，不至於兩院全面大敗，但截至2日，情勢似乎改觀；犯罪增加，再加上憂懼包括通膨等經濟現況成為選民最關切議題，民調預測民眾將把怒氣指向民主黨處理兩項國政不當。

RealClearPolitics預測，共和黨期中選後，在參院將多斬獲四席，與民主黨呈54比46席的局面；綜合最新民調顯示，共和黨將在內華達、新罕布夏、喬治亞及亞利桑納四個州翻盤，擊敗民主黨現任參議員，由忠於前總統川普的共和黨候選人勝出。

另在賓州、俄亥俄兩州，原本看好民主黨候選人可奪下原由共和黨人握有的參院席次，但在最新綜合民調中，兩黨已呈不分軒輊之勢。

昆尼別克大學民調另指出，預測共和黨將在眾院贏得228席，而民主黨只拿下174席；這意味即使民主黨全拿下勢均力敵的33個選區席次，依然無法邁過218席門檻，維持眾院多數黨地位。

4參院席位 共和黨拚翻紅
4參院席位 共和黨拚翻紅

CNN民調：民主黨利多消失

CNN最新民調指出，最高法院夏季推翻由聯邦層級對墮胎權的保護，一度讓民主黨選情打了強心針，但目前該利多已經消失。

市郊白人女性選票方面，民主黨在民調中流失27%，倒向共和黨者增加15個百分點；市郊白人女性在總選民占約20%。

在議題方面，昆尼別克民調指出，愈來愈多選民關切通膨更甚於其他；全國受訪者2203人當中有2010位登記選民，36%認為通膨是國家目前最迫切課題，墮胎權居次為10%。

昆尼別克大學民調專家馬洛伊(Tim Malloy)指出，通膨是國人最關注議題，遠勝過別的；民眾最在乎家中要開伙、加油站要加油，得付多大開銷，自己賺的錢是否大幅貶值，此事為大，其他事小。

對拜登總統的經濟施政，34%肯定(74%為民主黨、1%為共和黨)，61%否定(20%為民主黨、98%為共和黨)；無黨派方面，26%肯定，67%表示不滿意。

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