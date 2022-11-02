拜登呼籲選民守護民主 宣布「供暖補貼」低收入家庭

拜登總統2日晚上在白宮發表演說，強調創造就業機會及搶救民主。（Getty Images)

距離期中選舉 投票日只剩最後幾天，拜登 總統2日晚間在民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)於華府聯合車站(Union Station)舉辦的活動上發表演說時警告表示，美國民主現正遭受威脅，選民應該唾棄那些拒絕接受選舉結果的候選人。

拜登說：「今天我站在這裡的同時，全美各地有許多候選人角逐著各種公職選舉，包括州長、國會議員、州檢察長、州務卿等，但部分候選人卻不願承諾將會接受選舉結果。」他指出：「這就是美國通往混亂的道路，這種情形前所未見，是違法的。這並不符合美國精神。」

在這場透過晚間電視黃金時段直播的演講中，拜登呼籲選民要嚴肅思考美國目前的處境。

白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)說，拜登演說闡述訊息非常明確，希望民眾了解即使不認同他所推動的政策，全體人民也應該為民主基本價值而團結。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)則說：「我們看到人數令人憂心的共和黨官員已經紛紛表態，他們將不會接受這次選舉結果。」

美聯社報導，今年期中選舉全美各地累計有數百名候選人曾經拒絕接受2020年大選結果，其中某些候選人極可能當選主管選舉事務的公職。

另一方面，拜登政府2日宣布，將為全美低收入 家庭提供總計45億元的能源補貼計畫，幫助民眾寒冬之間減輕暖氣開銷。

美聯社分析，拜登政府宣布的計畫規模，比通常約35億元的年度類似補貼來得高，但低於民主黨籍國會議員去年冬天在拜登紓困包裹法案架構下通過的80億元補助。去年金額創下1981年聯邦政府成立「低收入家庭能源援助計畫」(Low-Income Home Energy Assistance Program，LIHEAP)以來，補助規模最大的一次。

根據「低收入家庭能源援助計畫」規定，聯邦補助款將發給州政府、地方政府與美洲原住民部落政府，全美約有500萬戶家庭可望因此受益，獲得暖器、水電費補貼，也可以用補貼款修繕住家能源設備。

副總統賀錦麗2日在波士頓對民眾發表談話時說，家庭減少能源開銷的最佳方式之一，就是讓住家條件變得更有能源效率(energy efficient)。她說，許多屋主面臨的問題是，住家能源效率的提升花費昂貴，「雖然從長遠角度來看，升級將可省下數千元開銷，但一開始的修繕花費卻常常價格過高，讓許多家庭無力負擔」。