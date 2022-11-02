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華郵：挺川派路線新人 將讓眾議院共和黨團高層頭疼

華郵：挺川派路線新人 將讓眾議院共和黨團高層頭疼

記者顏伶如／即時報導
「眾議院自由黨團」成員之一、共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)。美聯社
「眾議院自由黨團」成員之一、共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)。美聯社

華盛頓郵報2日報導，保守派「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)過去十年裡動輒不顧兩黨協商承諾，讓眾院共和黨團高層為之頭疼，如果共和黨在這次期中選舉大勝，多位挺川派「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營候選人得以成為新科眾議員並與「眾議院自由黨團」結盟，屆時共和黨高層恐將遭遇更多棘手問題，包括強烈要求彈劾拜登總統、對拜登政府啟動調查，政府財政赤字上限則將面臨攤牌。

報導指出，代表共和黨角逐聯邦眾議員的佛州候選人魯納(Anna Paulina Luna)、喬治亞州候選人柯林斯(Mike Collins)、奧克拉荷馬州候選人布瑞欽(Josh Brecheen)都有機會當選，這三人都獲得「眾議院自由黨團」支持。「眾議院自由黨團」過去幾年來與前總統川普的「讓美國再次偉大」運動密切結合，成員包括喬州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)、科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)、伊利諾州聯邦眾議員瑪麗‧米勒(Mary Miller)等。

「眾議院自由黨團」成員之一、共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)上個月與黨團主席賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)一同接受播客節目訪問時說道：「眾議院自由黨團就是戰鬥的所在。」畢格斯說：「2020年時，一群優秀的新成員加入我們，男性女性都有，這次我又看到機會，有一批新人又將加入眾議院自由黨團。」

華盛頓郵報分析，新一屆眾議院如果多數黨僅以些微席次領先，「眾議院自由黨團」過去十年裡為了投票而與共和黨團高層僵持並交換條件的場景，可能再次上演。如果共和黨拿下眾院多數，可望成為新任眾院議長的眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，則將面臨直接威脅。

培瑞在播客節目中說，「眾議院自由黨團」可以運用實力向共和黨高層施壓，要求推翻國稅局(IRS)人員擴編計畫、廢除教育部、彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、調查司法部長加蘭德(Merrick Garland)等。他表示：「我們必須展開調查，對某些人追究責任，我們必須願意為艱難議題投下一票。

培瑞說：「如果我們有主導權，事實發展正朝這個方向邁進，我們能做的就是不斷嘗試，逼迫我們的黨團領導階層開放討論。」

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