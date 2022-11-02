蓋洛普民調：選民熱情 比2018年略降溫

一般工作的民眾最擔心的是通膨與物價，對期中選舉有一定的期望。圖為拜登總統上周在白宮推銷經濟施政的成效。(Getty Images)

蓋洛普(Gallup)民調顯示，選民對今年期中選舉的熱情較2018年略顯降溫，但仍和1994年來的平均水準吻合，兩黨選民投票 率難掌握，獨立選民成關鍵。

蓋洛普10月3日到20日在部分州提早投票開始後進行訪查，發現49%受訪者「經常想到」此次國會選舉，與上一次於6月進行的民調結果無異；此外，2%受訪者「有時候」會想到期中選舉，而44%的成人「只有偶爾」會想起。

上次的調查距離投票還有將近半年，當時測得的數據顯得偏高；而兩次民調數據間缺乏變化的情況又與之前選舉不盡相同。通常隨著越接近投票日，選民對選舉的關注會隨之增加。

目前經常想到期中選舉的選民，比2018年選前的數據少五個百分點，但與1994年來平均48%的數字相差無幾。

蓋洛普調查被視為投票率的關鍵指標，當選民愈在乎選舉，投票率愈高；1994年以來，共和黨 人往往比民主黨 更常談論選舉，但在2018年選前階段，民主黨人比共和黨人更有想法，當年民主黨奪回眾院多數，而共和黨在參院增兩席。

兩黨無優勢 獨立選民成關鍵

今年兩黨在這方面都沒有優勢，57%的民主黨與共和黨人，以及37%的獨立選民都對經常想到選舉，其中共和黨與獨立選民的比率分別為55%和39%，目前的民主黨數據則比1994年多出七個百分點。

今年選民對投票的熱情比2018年低，46%「更熱衷」投票，比上次期中選舉低18個百分點；42%的人則說「較不熱衷」投票；但整體而言，選民平均的熱切程度與1994年來的平均數據吻合。

蓋洛普調查並未發現共和黨與民主黨選民對歷屆選舉熱情及其投票率的直接關係，但數據顯示選民較熱情的政黨往往會勝選。

在民調進行的10月中上旬，民主黨人(57%)的熱情略高於共和黨(49%)八個百分點，這與6月情況迥異，當時共和黨(58%)比民主黨(48%)熱情

雖然前述兩項數據都低於2018年情況，共和黨人的熱情降溫幅度大於民主黨，分別為23個百分點和12個百分點。

在獨立選民方面，35%的人說今年更有熱情，雖然比2018年低16個百分點，但仍符合1994年到2014年水準。

蓋洛普民調顯示，沒有任一黨在接觸選民方面具備決定性優勢。當兩黨選民對投票的看法相當，投票結果可能由獨立選民意向決定。

民主黨雖然享有些微選民熱情優勢，但該黨受拜登總統支持率低迷、高通膨、經濟不景氣和選民對國家走向普遍不滿的情況影響而處於劣勢；然而，民主黨可望就墮胎議題，策動大量選民投票。