州長選舉爭奪戰 兩黨民調拉鋸 4州激戰

美國期中選舉，州長選情激烈。 （美聯社）

最新民調 指出，共和黨 期中選舉在亞利桑納、內華達兩州州長選情，候選人的支持率不是和民主黨 對手死纏，就是略微領先；賓州選民顯然揚棄共和黨極右派候選人，民主黨可望獲勝；在喬治亞州，選民似乎傾向維持現狀，讓現任州長坎普(Brian Kemp)連任，這四州州長選舉結果勢將大為影響墮胎、刑事司法等一系列政策。

亞州╱兩黨纏鬥 內州╱共和黨領先

亞利桑納州兩黨州長候選人。(Getty Images、美聯社)

紐約時報1日報導，該報與錫耶納學院(Siena College)民調指出，影響最大的應是亞利桑納州長選舉；共和黨提名的卡麗‧雷克(Kari Lake)拚命推動川普2020年總統選舉勝選被竊的論調，她與民主黨候選人、州務卿凱蒂‧霍布斯(Katie Hobbs)纏鬥，民調均取得48%的支持率；霍布斯因捍衛亞州2020年選舉而在全國取得知名度。

內華達州兩黨州長候選人。(美聯社)

在內華達州，共和黨籍候選人、郡警長出身的隆巴多(Joe Lombardo)遊走於溫和派及川普人馬之間，他以49%支持率領先民主黨籍現任州長西索拉克(Steve Sisolak)的45%；假如共和黨還奪下州立法會，內州可望穩穩向右派傾斜。

賓州╱民主黨暫贏 喬州╱維持現狀

賓州兩黨州長候選人。(美聯社)

賓州選民似乎揚棄極右派共和黨候選人馬垂諾(Doug Mastriano)，民主黨候選人、現任州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)取得53%的民調領先；矢言改變賓州選制的馬垂諾只有40%。

喬治亞州兩黨州長候選人。(美聯社)

喬治亞州方面，對川普2020年呼籲推翻該州總統選舉結果置若罔聞的坎普州長民調中取得50%支持，領先民主黨挑戰者艾布蘭(Stacey Abrams)的45%；選民傾向州長不換人。

影響墮胎權、刑事司法等系列政策

紐時指出，這四州選舉結果不僅事關墮胎權、刑事司法，甚至選舉制度、投票權的命運也懸乎於此，但選民表示最在乎的是經濟。

這四州民調渾沌不明，反映出來的是競選州長的候選人經常與全國政治趨勢反其道而行，另外，有些選民似乎分割投票，州級公職投給一黨，而聯邦參、眾院選舉投另一黨；另這四個州裡有三州2016年投給川普，但2020年回心轉意投給拜登。

這四州當中，說川普2020年勝選被偷走謊言的共和黨人最多；這一股情緒讓很上鏡頭的前電視主播雷克能跟霍布斯打平手。

但是在這四州，民主黨州長候選人的支持度都比拜登總統的施政滿意度來得高；霍布斯比拜登高12個百分點，夏皮羅高11個百分點；拜登不論在這四州還是全國，滿意度都低迷不振。