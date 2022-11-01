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以正義使者之姿守護集票箱？司法部：恐觸聯邦法律

華郵：共和黨在德州哈里斯郡推動投票監視引發反彈

記者顏伶如／即時報導
此次期中選舉，數以千計的政黨推派監票員(右)可能會出現在全州各地投票所。(美聯社資料照)
此次期中選舉，數以千計的政黨推派監票員(右)可能會出現在全州各地投票所。(美聯社資料照)

再過一周就是期中選舉，華盛頓郵報1日報導，如何保障投票安全、如何避免選民與選務人員遭到威脅恫嚇，共和黨民主黨兩邊陣營在德州哈里斯郡(Harris County)攤牌。

報導指出，哈里斯郡是德州人口最多的選區，也是休士頓所在地，德州共和黨員在幾個傾向支持民主黨的選區，自行部署選舉監視組織，監控選票處理過程。民主黨籍地方官員則說，如此舉動顯然存有恫嚇選民的意圖，因此要求司法部派遣聯邦監票員進駐支援。

兩黨較勁之下，哈里斯郡投票日當天可能出現兩種版本監票員同時存在的狀況，外加數以千計的政黨推派監票員(poll watchers)會出現在全州各地投票所。

共和黨官員及保守派選舉觀察家指出，為防止選舉舞弊及不當管理，加強投票安全是有必要的。選舉權益倡議組織及地方官員則說，共和黨全力爭取在11月8日期中選舉大獲全勝的同時，共和黨陣營作法讓選民及選務官員感到害怕，也讓選民對選舉結果失去信心。

共和黨籍德州州務卿史考特(John Scott)辦公室上個月宣布，由於2020年選舉出現選務安全疏失，這次選舉將派監票員展開「抽查」(randomized checks)，監視選票處理與計票過程。

另外，共和黨籍德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)則將派出專案小組前往哈里斯郡，針對任何有關選民、監票員檢舉的舞弊疑慮展開調查。派克斯頓上個月宣布成立「2022大選公平小組」(2022 General Election Integrity Team)，呼籲德州州民如果發現有觸犯德州選舉法規的情事，應該踴躍檢舉。

華盛頓郵報報導，史考特與派克斯頓的動作引起某些選民、選舉權益倡議團體及民主黨陣營反彈。哈里斯郡民主黨地方領袖表示，共和黨官員企圖在休士頓恫嚇選務官員及選民。

民主黨籍哈里斯郡檢察官曼尼菲(Christian Menefee)指出，已經向司法部民權司(Civil Rights Division)提出請求，希望派遣聯邦選舉監票員前來郡內各地投票所與計票中心支援。曼尼菲受訪時說：「我們最擔心的狀況是，等了計票的時候，會有來自州檢察長辦公室的人惡意擾亂選務官員。」

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