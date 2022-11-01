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共和黨捨棄「素質候選人」押注「反民主黨」風向

編譯陳韻涵／綜合31日電
期中選舉進入倒數一周，各地也開始提前投票。（美聯社）
期中選舉進入倒數一周，各地也開始提前投票。（美聯社）

期中選舉倒數一周，共和黨要角扭轉立場，揚棄「質」的訴求，支持原本被認為無望當選但選情看漲的候選人，前總統川普10月31日凌晨宣布支持的新罕布夏州共和黨參議員候選人博杜克(Don Bolduc)就是最新一例，也反應出共和黨選舉策略的轉變。

美聯社報導，新罕州共和黨州長蘇努努(Chris Sununu)兩個月前形容博杜克為「極端陰謀論者」，但就在距離選舉日倒數七天之際，蘇努努改口支持陸軍將領退伍的博杜克，稱他是「真正的愛國者」。

前總統川普31日突然宣布支持新罕州共和黨參議員候選人博杜克，博杜克立場極端原本勝...
前總統川普31日突然宣布支持新罕州共和黨參議員候選人博杜克，博杜克立場極端原本勝算不大，但共和黨改變策略支持所有有機會當選的候選人。（路透）

新罕州現任民主黨參議員哈桑原本選情穩定，但受到共和黨氣勢上揚影響，轉為凶險，拜登...
新罕州現任民主黨參議員哈桑原本選情穩定，但受到共和黨氣勢上揚影響，轉為凶險，拜登總統夫人吉兒緊急前往助選。 （路透）

佛羅里達州聯邦參議員、共和黨全國參院委員會主席史考特(Rick Scott)上月30日在新罕州阿特金森(Atkinson)社區中心說：「我到這裡只有一個原因，那就是確保博杜克成為下屆參議員。」

川普10月31日凌晨接近3時透過社群平台「真實社群」(Truth Social)表態支持博杜克，推文寫道：「博杜克在美麗的新罕州參議員選舉中表現可佳，他是堅定且驕傲的『選舉(結果)否認者』，這也是他獲提名的一大原因。」 

新罕州的政治動態反映共和黨競選策略改變，轉為支持黨內領袖數周或數月前認為選不上的候選人；隨著投票日逼近，共和黨領袖決定押注反民主黨政治風向，取代參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)強調的候選人素質議題。

從亞利桑納到喬治亞，從北卡羅來納到新罕州，共和黨參議員候選人受到私生活、極端立場和萎靡募款所困，但他們卻有機會勝選。

兩黨領導人都相信，共和黨將贏得眾院多數，甚至可能掌控參院。

前總統川普31日突然宣布支持新罕州共和黨參議員候選人博杜克，博杜克立場極端原本勝...
前總統川普31日突然宣布支持新罕州共和黨參議員候選人博杜克，博杜克立場極端原本勝算不大，但共和黨改變策略支持所有有機會當選的候選人。（Getty Images）

除議會選戰外，共和黨也積極在搖擺州競逐州長大位，包括亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達和威斯康辛州。

共和黨贏面擴大，民主黨轉為防守，應對選民尋求懲罰執政黨未能遏止高漲的通膨、犯罪率，且對國家走向感到悲觀；前總統歐巴馬周末在密西根及威斯康辛助選，他在底特律說：「我理解人們為何焦慮，但悶悶不樂並非選項。」

拜登則預定在選前之夜前往深藍票倉馬里蘭造勢，本周則預定前往該黨鐵票區新墨西哥及加州站台；第一夫人吉兒‧拜登10月29日代替夫婿到新罕州為參議員候選人哈桑(Maggie Hassan)站台，她形容參院選戰「凶險」，鼓勵志工未來幾天「再努力一些」。

共和黨 參議員 參院

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