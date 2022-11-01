參院多數席掌握在4州 民主黨僅在亞利桑納小幅領先

期中選舉進入倒數七天，選情更加緊繃。圖為初選時選民投票。（Getty Images）

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)最新聯合民調顯示，國會參院多數黨鹿死誰手，取決於亞利桑納、喬治亞、內華達及賓州四個決戰州的選舉結果；目前在這四州中，僅民主黨 籍亞利桑納州聯邦參議員 凱利(Mark Kelly)支持度領先共和黨 挑戰者馬斯特斯(Blake Masters)約6%，其他三州兩黨候選人選情都呈現五五波。

紐約時報與錫耶納學院最新聯合民調指出，在內華達州、喬治亞州爭取連任的現任民主黨聯邦參議員與共和黨對手支持度都不相上下，賓州的民主黨候選人現在則以微乎其微的差距領先。

4關鍵選戰 決定參院命運

紐約時報分析，民調結果顯示今年期中選舉參院選情變化多端、難以預測，絕大多數決戰州選民受訪時表示，希望看到共和黨拿下參院多數席次，不過在居住州的選舉當中，則比較青睞民主黨候選人。

報導分析，調查結果反映出共和黨候選人本身條件的弱點，最後可能影響共和黨整體選情。

調查顯示，在亞利桑納州，曾為太空人的凱利以51%支持度領先45%的馬斯特斯，領先幅度在四個決戰州中最大。現任民主黨籍內華達州聯邦參議員凱薩琳‧馬斯多(Catherine Cortez Masto)與獲前總統川普背書的共和黨對手、前內華達州檢察長賴克紹(Adam Laxalt)各以47%的支持度打成平手。

喬治亞州方面，爭取連任的民主黨籍喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)支持度為49%，川普背書的共和黨挑戰者、退休運動員沃克(Herschel Walker)支持度則有46%。

賓州共和黨籍聯邦參議員圖米(Pat Toomey)任期屆滿退休，賓州副州長費特曼(John Fetterman)代表民主黨角逐席次，共和黨對手為獲得川普背書的電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)。費特曼原本選情看好，但今年5月中風之後，選情出現變數。這份聯合民調指出，費特曼以49%支持度領先44%的奧茲，但費特曼上周在辯論會上說話吃力的表現，可能讓支持度流失。