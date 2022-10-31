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選舉語言？拜登控石油公司發戰爭財 不增產要課暴利稅

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統拜登威脅石油公司不增產就要課暴利稅。他身後是財長葉倫（左）和能源部長格蘭霍姆（右）。（歐新社）
美國總統拜登威脅石油公司不增產就要課暴利稅。他身後是財長葉倫（左）和能源部長格蘭霍姆（右）。（歐新社）

美國總統拜登周一指控石油公司趁俄烏戰爭「牟取暴利」，他威脅，如果他們不設法增產降價，就要立法課暴利稅。但民主黨提議課暴利稅已經超過十年都沒成功，專家說今年也沒機會獲國會支持過關。

在此之前，包括艾克森美孚和雪佛龍在內的石油和天然氣生產商發布賺取巨額利潤的亮麗財報，而美國只差八天就要舉行期中選舉，汽油價格居高不下不利民主黨選情。

拜登說，「他們賺的是戰爭財」，他指的是俄烏戰爭，西方國家對俄羅斯實施制裁減少了石油供應。他還說，「在戰爭期間，任何獲得創紀錄暴利的公司都有責任採取行動，超越高階主管和股東狹獈的自我利益。他們有機會這樣做，降低加油站油價。如果他們不肯，就必須對超額利潤支付更高的稅，並面臨其他限制」。

拜登已一再呼籲生產商利用獲利投資提高產出，但華爾街向石油公司施壓，要求把現金還給股東。

根據美國汽車協會（AAA），一加侖汽油周一在美國的價格是3.76美元，雖然比6月創紀錄的逾5美元低，但仍比拜登上任時高出60%。

通膨和經濟一直是選民關注的大事，今年大部分時間，油價上漲使消費者預算捉襟見肘。拜登在期中選舉前努力凸顯民主黨致力改善經濟、共和黨只會讓經濟惡化，但想讓石油和天然氣公司為能源價格高漲負責，不會有進展。

分析師指出，暴利稅必須國會批准通過，但普遍支持減稅的共和黨有可能在11月8日的期中選舉贏回國會的一院或兩院，拜登想加稅很難。

歐亞集團（Eurasia Group）分析師Clayton Allen說，暴利稅的提議「經常在打選戰時拿出來講，可以當政治表演，今年不會有機會通過」。

遊說團體美國石油學會（American Petroleum Institute）將拜登的言論描述為「選戰語言」，並表示加稅將抑制生產，適得其反。

拜登 石油 期中選舉

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