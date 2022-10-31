我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西總統決選 回鍋魯拉不受貪汙罪影響 險勝波索納洛

通膨高漲、禽流感導致火雞短缺 今年感恩節大餐變貴

紐約時報最新聯合民調：4決戰州決定參院多數黨勝負

記者顏伶如／即時報導
紐約時報與謝納學院最新聯合民調指出，在內華達州、喬治亞州爭取連任的現任民主黨聯邦參議員，現在與共和黨對手支持度都不相上下，賓州的民主黨候選人現在則以微乎其微的差距保持領先。(美聯社)
紐約時報與謝納學院最新聯合民調指出，在內華達州、喬治亞州爭取連任的現任民主黨聯邦參議員，現在與共和黨對手支持度都不相上下，賓州的民主黨候選人現在則以微乎其微的差距保持領先。(美聯社)

紐約時報與謝納學院(Siena College)最新聯合民調顯示，參議院多數黨鹿死誰手，取決於亞利桑納州、喬治亞州、內華達州及賓州四個決戰州的選舉結果；目前在這四州當中，民主黨籍亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)支持度領先共和黨挑戰者馬斯特斯(Blake Masters)約6%，其他三州的兩黨候選人選情則呈現五五波。

紐約時報與謝納學院最新聯合民調指出，在內華達州、喬治亞州爭取連任的現任民主黨聯邦參議員，現在與共和黨對手支持度都不相上下，賓州的民主黨候選人現在則以微乎其微的差距保持領先。

紐約時報分析，民調結果顯示今年期中選舉參院選情變化多端、難以預測，絕大多數決戰州受訪選民表示，希望看到共和黨拿下參院多數席次，不過在居住州的選舉當中，比較青睞的對象是民主黨候選人。報導分析，調查結果反映出共和黨候選人本身條件的弱點，最後可能影響共和黨整體選情。

調查顯示，在亞利桑納州，凱利以51%支持度領先45%的馬斯特斯，領先幅度在四個決戰州當中最大。現任民主黨籍內華達州聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)與獲前總統川普背書的共和黨對手、前任內華達州檢察長賴克紹(Adam Laxalt)各以47%的支持度打成平手。

喬治亞州方面，爭取連任的民主黨籍喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)支持度為49%，川普背書的共和黨挑戰者、退休運動員沃克(Herschel Walker)支持度則有46%。

賓州共和黨籍聯邦參議員杜美(Pat Toomey)任期屆滿退休，賓州副州長費特曼(John Fetterman)代表民主黨角逐席次，共和黨對手為獲得川普背書的電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)。費特曼原本選情受到看好，但今年5月中風之後，選情出現變數。紐約時報與謝納學院最新聯合民調指出，費特曼以49%支持度領先44%的奧茲，但費特曼上周在辯論會上說話吃力的表現，可能讓支持度流失。

共和黨 民主黨 參議員

上一則

布林肯與王毅通話 談保持溝通管控美中關係

下一則

鄭州周遭鄉鎮 急隔離富士康返鄉員工

延伸閱讀

共和黨25歲女將 有望成國會最年輕議員

共和黨25歲女將 有望成國會最年輕議員
選前一周 共和黨看好拿下參眾院

選前一周 共和黨看好拿下參眾院
選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注
賓州辯論會表現差 費特曼勝選難度增

賓州辯論會表現差 費特曼勝選難度增

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家
受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣
周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎