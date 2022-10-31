紐約時報最新聯合民調：4決戰州決定參院多數黨勝負

紐約時報與謝納學院最新聯合民調指出，在內華達州、喬治亞州爭取連任的現任民主黨聯邦參議員，現在與共和黨對手支持度都不相上下，賓州的民主黨候選人現在則以微乎其微的差距保持領先。(美聯社)

紐約時報與謝納學院(Siena College)最新聯合民調顯示，參議院多數黨鹿死誰手，取決於亞利桑納州、喬治亞州、內華達州及賓州四個決戰州的選舉結果；目前在這四州當中，民主黨 籍亞利桑納州聯邦參議員 凱利(Mark Kelly)支持度領先共和黨 挑戰者馬斯特斯(Blake Masters)約6%，其他三州的兩黨候選人選情則呈現五五波。

紐約時報與謝納學院最新聯合民調指出，在內華達州、喬治亞州爭取連任的現任民主黨聯邦參議員，現在與共和黨對手支持度都不相上下，賓州的民主黨候選人現在則以微乎其微的差距保持領先。

紐約時報分析，民調結果顯示今年期中選舉參院選情變化多端、難以預測，絕大多數決戰州受訪選民表示，希望看到共和黨拿下參院多數席次，不過在居住州的選舉當中，比較青睞的對象是民主黨候選人。報導分析，調查結果反映出共和黨候選人本身條件的弱點，最後可能影響共和黨整體選情。

調查顯示，在亞利桑納州，凱利以51%支持度領先45%的馬斯特斯，領先幅度在四個決戰州當中最大。現任民主黨籍內華達州聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)與獲前總統川普背書的共和黨對手、前任內華達州檢察長賴克紹(Adam Laxalt)各以47%的支持度打成平手。

喬治亞州方面，爭取連任的民主黨籍喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)支持度為49%，川普背書的共和黨挑戰者、退休運動員沃克(Herschel Walker)支持度則有46%。

賓州共和黨籍聯邦參議員杜美(Pat Toomey)任期屆滿退休，賓州副州長費特曼(John Fetterman)代表民主黨角逐席次，共和黨對手為獲得川普背書的電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)。費特曼原本選情受到看好，但今年5月中風之後，選情出現變數。紐約時報與謝納學院最新聯合民調指出，費特曼以49%支持度領先44%的奧茲，但費特曼上周在辯論會上說話吃力的表現，可能讓支持度流失。