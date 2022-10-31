共和黨25歲女將 有望成國會最年輕議員

共和黨在新罕布夏州派出25歲的強硬右派凱洛琳·李維特角逐國會眾議員席位，她若勝選，將成為下屆國會最年輕的議員。(美聯社)

期中選舉即將登場，在新罕布夏州選區，共和黨 派出年僅25歲、曾任前總統川普 新聞助理的強硬右派凱洛琳·李維特(Karoline Leavitt)應戰，競爭國會眾議員 席位，李維特若勝選，將成為史上最年輕的國會議員之一，以及下屆國會最年輕的議員。

李維特接受美聯社採訪，她回憶起2018年大學時期，當朋友正在看足球賽時，她獨自填寫白宮實習工作的申請，「我記得當時想『如果我得到這個機會，那麼錯過世界上任何一場足球賽都是值得的』。」

她如願到白宮實習，最終進入前總統川普的白宮新聞辦公室，而後擔任紐約州共和黨籍聯邦眾議員艾莉絲‧斯特凡尼克(Elise Stefanik)的通訊主任。

2014年30歲的斯特凡尼克勝選，在當時成為史上進入國會最年輕的女性，受到斯特凡尼克激勵，如今年僅25歲的李維特也加入競爭眾院席位；2018年紐約民主黨籍聯邦女眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)以29歲的年齡勝選，這次李維特將挑戰她的紀錄。

李維特是公開的親川普派共和黨人，若她這次打敗兩屆民主黨國會眾議員帕巴斯(Chris Pappas)，同時也將成為下屆國會最年輕的議員，李維特比佛州民主黨眾議員候選人佛洛斯特(Maxwell Alejandro Frost)晚七個月出生。

李維特9月時擊敗默沃斯(Matt Mowers)贏得共和黨初選。她曾在初選前的辯論中宣稱：「我一直是這場競選中唯一表示相信2020年大選毫無疑問是從川普總統手中偷走的候選人。」川普最近讚賞李維特，稱她「非常棒」。儘管多位兩黨的聯邦及地方官員、法院表示選舉被竊論沒有證據。

李維特一直致力於推動家長在學校中的權利，以及提高國內能源生產，並且獲得共和黨州長蘇努努(Chris Sununu)支持。

新州的期中選舉選戰將考驗強硬右派的候選人在一個傾向民主黨的州，是否具有吸引力。