挽救民主黨選情 歐巴馬仍是最有說服力的人

前總統歐巴馬在密西根州為民主黨籍州長候選人 惠特曼(左)站台時，受到群眾熱烈歡迎。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，民主黨 選情持續低迷，即便拜登總統卯足全力為民主黨各級公職參選人輔選，但前總統歐巴馬 才是民主黨的最佳助選員；這些日子以來不斷奔波在喬治亞州、密西根州、威斯康辛州等地，且受到廣大選民的熱烈歡迎，歐巴馬目前無疑是民主黨內最有能力為民主黨選情收尾及最有說服力的人。

歐巴馬在密西根州為民主黨籍候選人站台時，一出場就受到台下群眾熱烈歡迎，支持者高呼「歐~巴~馬」，使歐巴馬不得不在正式發言前先花了兩分鐘讓支持者的熱情冷靜下來；這兩分鐘歐巴馬不斷說：「等等、等等、等等、夠了、夠了、夠了。」

現年43歲的民主黨支持者特羅普(Michael Tropp)說：「歐巴馬再次證明了他是民主黨精神上、心理上的領袖，他是我們這個時代最偉大的演說家」；另一名支持者卡蘿．雷萬多斯基(Carol Lewandowski)更直言，歐巴馬如果能更早出來輔選，民主黨或許不會選戰打得那麼辛苦；她說：「在我看來，他應該提早一個月初來輔選，這樣民主黨就能造出更多動能。」

曾任前總統歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策士艾哲洛(David Axelrod)說：「歐巴馬有能力在大選封關前的關鍵時刻，為民主黨叫出需要被動員的基本盤，還有郊區的搖擺選民；而且就像前總統柯林頓一樣，歐巴馬擅長從國家、時代、未來願景選擇等方向切入，做出更宏觀的演說。」

不只民主黨人，連共和黨 人都來蹭歐巴馬的熱度；俄勒岡州共和黨籍聯邦眾議員候選人斯卡拉托斯(Alek Skarlatos)在競選廣告中強調自己「受到歐巴馬的稱讚，能為華府帶來平衡」；但歐巴馬的一名發言人表示，這則廣告的用字遣詞「具有誤導性」。

另方面，也有共和黨人指出當民主黨需要派出前總統為其輔選時，某種程度上就代表著民主黨選情堪憂，是個軟弱的跡象；共和黨金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)就說：「在政治上永遠不要回頭看，這代表你的候選人很弱且對未來缺乏明確規畫，在選舉前夕讓歐巴馬上台輔選就等於承認民主黨在拜登的領導下群龍無首。」