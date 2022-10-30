校園槍擊案也喚不醒 民主黨緊抓控槍失策 德州選民不關心

儘管德州烏瓦德鎮羅布小學今年5月發生重大槍擊事件，但德州選民仍然重視擁槍權利。(美聯社)

德州 期中選舉已提前投下100多萬張選票，民主黨 本來期望烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)今年5月的重大槍擊 事件，能喚起選民對它的支持，而死傷者的家人也希望在選舉日之前作最後一擊，換走目前的共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)。

這起德州歷來最嚴重的校園槍擊案造成19名兒童和兩名教師死亡，也給期中選舉投下了陰影。自從槍擊事件發生後，艾伯特雖一直拒絕收緊德州槍枝法的呼籲，但他從未在民意調查裡落後過，而且還藉著民主黨人的逆境，獲得更大的支持。

一旦民主黨失去對眾院控制權，未來兩年在聯邦實施更嚴厲槍枝法的機會更加渺茫。截至28日，德州多個原屬民主黨票倉的郡，提前投票率遠低於2018年的水平，反映民主黨提出的槍枝議題未能打動選民。

德州共和黨政治策略師蘭斯頓(Matt Langston)表示，德州大部分民眾都支持憲法第二修正案，許多人對擁有攜帶武器的憲法權利感到自豪。

對於羅布小學死傷者家人管制槍枝的要求，他說，學校安全仍然是選民關注的問題，但這並不一定意味著要收緊槍枝管制，更重要的是必須保護孩子所在的地方。

儘管在距離羅布小學僅幾個街區以及關閉的校園外，仍有一個龐大的木製十字架和毛絨動物紀念館藉以悼念槍擊案的死者，但有人提醒，槍擊事件並不是許多選民最關心的問題。

德州公共安全廳早前將當天在現場的一名警官撤職，成為因遇事反應猶豫不決而受懲處的第一人。但當地的共和黨選區主席、52歲的海軍退伍軍人舒爾茨(Dolly Schultz)認為，即使這名警官被撤職，也與選民施壓無關，因為執法部門和其他地方都有很多失敗之處。

美聯社-NORC 公共事務研究中心早前一項民意調查發現，只有大約30%的美國人提到，槍枝政策是美國國面臨的主要問題之一，相反的，更多人關注通膨飆升及擔憂經濟衰退。總統拜登在期中選舉前最後一次演講裡，就集中在經濟問題上。