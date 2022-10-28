期中選舉倒數2週 國會爭奪戰白熱化

期中選舉倒數不到2週，爭取國會掌控權成選戰重點。圖為國會大廈。美聯社

期中選舉倒數不到2週，爭取國會掌控權成選戰重點。參、眾兩院由哪黨當家，將決定總統拜登 後半任期是否淪為「跛腳鴨」，也會連帶影響2024年總統大選。

期中選舉包括國會及地方選舉。在國會部分，今年眾議院435席全面改選，參議院100席中改選35席；地方部分36州將選出新州長，另有46州88個州議院將進行改選。

掌控國會等於掌控國家未來政策及發展方向，這對面臨連任壓力、急於在任期後半段端出施政成果的拜登（Joe Biden）來說尤其重要。

拜登所屬的民主黨 目前雖掌控參、眾兩院，但相較眾院8席優勢，在參院 席次僅剛好過半，與同樣占據50席的共和黨勢均力敵；加上美國兩黨近年意識形態分歧日益擴大，要取得共識越來越難，拜登政府在法案推動上常遭遇困境。

正因無席次優勢，過去近2年來，民主黨多次碰到只因黨內1或2位溫和派議員反對，法案就擱置多時無法推動，或是與共和黨協商許久無果，最終只能靠兼任參院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）在表決平手時投下關鍵票。

根據參議院統計，賀錦麗上任以來共投下26票關鍵票，是美國史上第3多；拜登8月簽署生效的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），就是靠賀錦麗的關鍵票才通過參院。

因此對拜登來說，若想在2024前成功推動多項施政目標，包括將6月被最高法院推翻、保障婦女憲法墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）入法等，僅維持參院掌控權不夠，還須擴大席次優勢。

但綜合目前多項民調分析，民主黨取得參院掌控權的機率雖略高於共和黨，但預估取得席次僅落在50至51席間，參院「恐怖平衡」可能持續。

且根據民意調查分析網站FiveThirtyEight預測，目前賓州、喬治亞及內華達3州選情仍屬「五五波」（toss-up），民主黨候選人在前兩州僅以約1個百分點的些微差距領先，內華達則由共和黨候選人領先0.5個百分點，參院掌控權最後落誰家，還很難說。

焦點轉到眾議院。在美國法案要成法，僅在參議院過關還不夠，還須通過眾議院，但民主黨眾院選情不太樂觀。

英國「經濟學人」（The Economist）雜誌預測，共和黨有65%機率奪下眾議院，可望取得過半數的221席，高於民主黨的214席；FiveThirtyEight認為共和黨贏面可能更大，有機會以230比205席的優勢強勢主導眾院。

期中選舉向來對執政黨較不利，加上美國近幾個月通膨率飆高，進一步衝擊民主黨選情。

根據美國政治新聞媒體Politico與民調機構Morning Consult 10月19日一份最新民調，超過9成美國選民對經濟、通膨感到憂心，且7成認為國家「正走在錯誤道路上」。

路透10月25日引述不具名拜登政府官員坦承，白宮對選情沒有先前樂觀，現在擔心民主黨可能參、眾兩院都丟掉。

路透指出，若民主黨失去國會其中一院或甚至兩院掌控權，將嚴重衝擊拜登未來執政；共和黨預期會阻擋家庭照顧假、墮胎權、警察執法及拜登政府其他施政目標法案，也可能推動法案限制移民及政府支出，讓拜登在任期後半段窒礙難行。

若拜登未來2年施政「跛腳」，目前在民主黨選民中支持度已不理想的他，2024恐更無「底氣」爭取黨內提名。即便是別人出線，拜登執政表現仍會影響選民對民主黨整體看法，連帶衝擊民主黨2024選情。

在這背景下，保不保的住國會，將決定民主黨2024保不保的住白宮。

究竟民主黨能否至少保住參議院，為拜登後半任期施政爭取談判籌碼，端看最後2週能否在選情緊繃州殺出重圍、催出選票，為民主黨奪下關鍵席次。