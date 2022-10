保守派砸巨資 推出「亞裔的命也是命」廣告助選共和黨

保守派非營利團體「理智的公民」(Citizens for Sanity)在推特(Twitter)推出網路廣告,主打「亞裔 的命也是命」(Asian Lives Matter)的訴求,廣告片裡總共使用17段亞裔民眾遭到攻擊的實例,聲稱拜登 政府要為新冠疫情期間仇亞犯罪增加負責。

不過,非營利新聞網站「攔截」(The Intercept)報導,這支廣告片中亞裔民眾遭攻擊的監視器錄影帶畫面並未加註日期,其中有些案例發生於前總統川普 執政期間。

「攔截」網站報導,由三名前川普政府官員經營的「精神正常公民」團體,本月以3300萬元手筆大量購買廣告時段,廣告內容來自過去幾年監視器錄影帶畫面剪輯,主要訴求是指控民主黨要為犯罪猖獗全權負責。

報導指出,22日推出的最新一波廣告內容有誤導之嫌,廣告片指稱拜登總統要為亞裔在疫情期間遭受攻擊負責,但新冠疫情2020年3月在美國蔓延是在川普任內,川普則把新冠病毒稱為「中國病毒」(Chinese virus)、「功夫流感」(kung flu)。

報導指出,廣告片裡使用的新聞報導片段也經過剪輯,觀眾看不到川普煽動仇亞情緒的發言。

WATCH: Why Don't Asian Lives Matter to Joe Biden and his liberal allies? pic.twitter.com/C0Nu9LyfeK