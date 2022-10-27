共和黨女將聲勢旺 亞州雷克凝聚黨 印州格林衝翻盤

共和黨亞歷桑納州州長候選人雷克民調一路領先，被視為指標人物，也是女力的象徵。（Getty Images）

民主黨 今年受到選舉逆勢、拜登總統民調低落以及高通膨影響，共和黨 候選人的聲勢也提高；亞利桑納州共和黨州長參選人卡麗‧雷克(Kari Lake)雖打著前總統川普 的選舉招數，但團結了共和黨並獲黨內支持；而在深藍的印第安納州西北部選區，共和黨聯邦眾議員候選人珍妮佛-露絲‧格林(Jennifer-Ruth Green)有望翻盤。

華爾街日報(WSJ)報導，在搖擺州亞州，雷克(Kari Lake)參照川普許多競選招數，不過有別於川普使亞州共和黨分裂為川普支持者和傳統擁商派，雷克競選以來修補裂縫，並贏得初選未支持她的共和黨人支持。

雷克重申不實的2020年選舉舞弊言論，抨擊亞州已故共和黨聯邦參議員馬侃(John McCain)，而且即使她曾任地方新聞電視台主播22年，仍稱媒體播報假新聞。

雷克出手 修補黨分裂

不過雷克和川普的不同之處在於，川普的論點撕裂亞州共和黨，分成支持川普和支持企業的兩派；相較之下，雖然她聲稱2020年總統選舉遭偷走，但她參選以來仍持續修補共和黨兩派分裂。

一些共和黨人在初選時支持雷克的對手，如今卻紛紛支持她，並表示他們支持雷克的政策，尤其是經濟政見；不過這些人則輕描淡寫或無視她有關選舉舞弊的說法。

顧問指出，雷克會視群眾反應，決定要花多少篇幅談論川普與其政策，她可以傾川普主義，也可以轉向雷根主義。

亞州共和黨開始因雷克團結，亞州共和黨州長杜西(Doug Ducey)便是最明顯一例；雷克曾抨擊杜西確認2020年選舉結果，並批他無所作為，杜西則說雷克在演戲，以不實的選舉說法誤導選民，儘管如此，杜西領導的共和黨州長協會(RGA)仍花約1000萬元支持雷克。

印州西北部眾議員選區被民主黨掌控近百年，今年因通膨及經濟問題嚴重，可望被共和黨候選人格林翻盤。（美聯社）

在印州西北部親工會的工業選區，過去近百年都選出民主黨國會議員，但如今民主黨面臨各種逆風，曾在空軍服役逾20年的格林可望以其充滿說服力的經歷，為該選區帶來新氣象。

格林若勝 具指標意義

格林目前仍在印州空軍國民兵(ANG)服役，她的非裔兼亞裔背景可望為共和黨國會議員增加種族多元性；美聯社指出，她若當選，將成為共和黨唯一現任非裔女眾議員，也是共和黨國會議員史上第二名非裔女性眾議員。

儘管印州第一選區自1931年便由民主黨掌握，但新的國會選區地圖稍微有利於共和黨人，格林若勝選，代表共和黨在期中選舉大勝。