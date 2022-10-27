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民主黨高層救選票 籲候選人迎擊高通膨、經濟議題

編譯陳韻涵／綜合26日電

期中選舉競選迄今，民主黨現握有的國會些微多數可能流失，部分民主黨高層開始呼籲黨籍候選人，要正面迎擊高通膨和經濟焦慮議題，同時加大努力，把共和黨界定為作梗施政，若共和黨勝選，國人勢將付出沉重代價。

華爾街日報26日報導，部分民主黨人士擔憂黨過度聚焦於恢復墮胎權，和前總統川普對民主體制的攻擊，讓共和黨趁選民苦於通膨時，經濟方面攻城掠地。

民調顯示，選民最在意經濟議題，這讓共和黨享有優勢；紐約時報與錫耶納學院(NYT/Siena College)9日到12日進行的民調顯示，26%受訪者認為經濟是國家最重要的議題，接著是通膨(19%)、民主(7%)和墮胎議題(4%)。

無黨派分析師愈來愈認為共和黨將獲得眾院多數，至於參院多數則在未定之天。

佛蒙特州獨立聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)說：「如果問選民在想什麼，他們會說是經濟和通膨，別欺騙自己能逃避這些議題。」

桑德斯曾兩度代表民主黨角逐總統大選提名，他本周將走訪俄勒岡、內華達、加州、德州和佛羅里達州造勢。

桑德斯說：「共和黨在經濟問題上採反動立場，與民主黨已成就、可做到及應做到的施政，兩者的差別沒被充分凸顯。」

11月8日的期中選舉將充當拜登總統施政兩年、民主黨在兩院握有微弱多數的「進展報告」；執政黨在史上幾乎總是會丟失席次。

此次選舉恰逢1980年代以來最高通膨，但勞動市場復甦讓9月失業率維持在3.5%，今年以來每月平均增加42萬個職缺。

然而，聯準會暴力升息且11月還可能再升息三碼，讓這場選舉變得複雜；聯準會此舉是為了在不減少工作的情況下抑制通膨並冷卻經濟，但有些人認為經濟已在衰退。

目前通膨仍高且房貸利率調漲，許多對利率敏感項目的價格隨之變貴。 

拜登在造勢場合及白宮都強調，期中選舉是選民對兩黨的抉擇，批評共和黨將削減聯邦醫療保險(Medicare)和社會福利津貼，而且，眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)未來會趁調升舉債上限之便，勒逼政府削減開支。

麥卡錫說：「一直花錢、增加債務，走這條路是行不通的。」

共和黨 民主黨 期中選舉

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