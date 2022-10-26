我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

選前2周 民主黨不再樂觀 憂失參眾主導權

記者張文馨／華盛頓報導
選前兩周，戰況激烈，拜登總統投書媒體催票。(美聯社)
選前兩周，戰況激烈，拜登總統投書媒體催票。(美聯社)

拜登投書催票 談經濟

美國下月8日舉行期中選舉，路透25日報導，民主黨樂觀消退，擔憂會痛失國會參眾兩院主導權，並影響拜登政府未來2年的施政；同日，拜登總統投書美國有線電視新聞網（CNN）催票，大談經濟成果，承諾在國會推動保障墮胎權立法，他說，這是願景的抉擇，也是保衛美國民主的考驗。

通膨續發酵 紅潮再起

自選戰開打以來，白宮鮮少對選情表態。期中選舉向來被視為現任總統的施政滿意度調查，加上國會換血，若執政黨痛失國會主導權，立法掣肘將增加政府施政難度。

路透報導，民主黨先前在部分參議員選區的領先，因高通膨持續發酵，淪為激烈競爭；民主黨幾個月前認為能持續掌握眾議院多數，如今不再樂觀，擔心被紅潮淹沒。

賓州及亞州 選情緊繃

Politico報導，賓州和亞利桑納州的參議員選情緊繃，共和黨議員候選人的領先程度都不超過3個百分點；民主黨原本維持領先的喬治亞州在一周前被共和黨以1個百分點超車。

紐約時報報導，民主黨內憂心，現在8席微幅差距掌控的眾議院會被翻盤，失去20到30席議員。

羅島第二選區 變化大

羅德島州第二國會選區原本是民主黨天下，共和黨國會議員員候選人馮偉傑異軍突起，成為...
羅德島州第二國會選區原本是民主黨天下，共和黨國會議員員候選人馮偉傑異軍突起，成為紅潮之一。(美聯社)

以羅德島州第二選區為例，紐時報導，拜登在2020年底以超過14個百分點勝過時任總統川普；如今，共和黨以民眾對經濟發展的憂慮為競選主軸，這個選區將出現20年來首位共和黨籍眾議員。

拜登24日在民主黨全國委員會總部演講談到選情表示，民主黨與共和黨互有領先，他相信民主黨會贏得勝利。

拜登25日以「倒數14天，美國人民面臨抉擇」為題投書CNN，他表示，過去兩年來帶領國家經濟走出谷底，如今是半世紀以來的最低失業率（3.5%），正在致力打擊因疫情和俄羅斯帶起的通膨現象，這是全球性的挑戰。

拜登表示，他努力降低每個家庭面臨的基本開支，包含醫療保費、處方藥價、租金和油價等；若共和黨拿下國會多數，他們會造福富人，廢除15%的企業最低稅負，削減提供給年長者的聯邦醫療保險（Medicare）和社安金（Social Security）。

「只要我是總統，就會捍衛社安金和聯邦醫療保險。」拜登還承諾，若力保兩院多數，要在明年1月推動將保證墮胎權利的羅訴韋德案（Roe v. Wade）入法。

墮胎議題 扮重要角色

白宮官員預估，墮胎議題在至少6個參議員選區扮演重要角色，這也影響部分眾議員選舉。

若共和黨拿下國會控制權，路透預估，家庭照顧假、墮胎權、移民與支出等拜登政府優先法案會被封殺，共和黨還可能針對民主黨發動一系列調查，甚至彈劾拜登或副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

白宮評估參院五五波

路透報導，一名知情人士表示，白宮評估繼續掌握參議院的機會有50%；不過，現任和前任顧問均表示，白宮正為可能面臨的障礙或調查預作準備，對選情沒那麼樂觀，但民主黨人沒打算放棄。

白宮官員表示，拜登主攻經濟、打擊通膨，並捍衛墮胎權，目前在多個激戰區出現女性選民登記投票增長趨勢，希望一鼓作氣延伸到期中選舉奏效。

拜登 民主黨 共和黨

上一則

中國是否奪台引憂 英特爾示警：台晶片供應鏈岌岌可危

下一則

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

延伸閱讀

入冬憂新冠疫情傳播 拜登公開接種疫苗籲民眾快補打

入冬憂新冠疫情傳播 拜登公開接種疫苗籲民眾快補打
準備對馬斯克投資進行國安審查？白宮否認：不是事實

準備對馬斯克投資進行國安審查？白宮否認：不是事實
路透：美擬提供烏克蘭鷹式防空系統 抵禦俄軍空襲

路透：美擬提供烏克蘭鷹式防空系統 抵禦俄軍空襲
G20「拜習會」有譜？中國外交部：無可奉告

G20「拜習會」有譜？中國外交部：無可奉告

熱門新聞

本周三(19日)的西雅圖，空氣質量因山火影響，測得為全球最差的城市。(美聯社)

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

2022-10-21 16:02
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資