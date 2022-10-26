選前2周 民主黨不再樂觀 憂失參眾主導權

選前兩周，戰況激烈，拜登總統投書媒體催票。(美聯社)

拜登 投書催票 談經濟

美國下月8日舉行期中選舉，路透25日報導，民主黨 樂觀消退，擔憂會痛失國會參眾兩院主導權，並影響拜登政府未來2年的施政；同日，拜登總統投書美國有線電視新聞網（CNN）催票，大談經濟成果，承諾在國會推動保障墮胎權立法，他說，這是願景的抉擇，也是保衛美國民主的考驗。

通膨續發酵 紅潮再起

自選戰開打以來，白宮鮮少對選情表態。期中選舉向來被視為現任總統的施政滿意度調查，加上國會換血，若執政黨痛失國會主導權，立法掣肘將增加政府施政難度。

路透報導，民主黨先前在部分參議員選區的領先，因高通膨持續發酵，淪為激烈競爭；民主黨幾個月前認為能持續掌握眾議院多數，如今不再樂觀，擔心被紅潮淹沒。

賓州及亞州 選情緊繃

Politico報導，賓州和亞利桑納州的參議員選情緊繃，共和黨 議員候選人的領先程度都不超過3個百分點；民主黨原本維持領先的喬治亞州在一周前被共和黨以1個百分點超車。

紐約時報報導，民主黨內憂心，現在8席微幅差距掌控的眾議院會被翻盤，失去20到30席議員。

羅島第二選區 變化大

羅德島州第二國會選區原本是民主黨天下，共和黨國會議員員候選人馮偉傑異軍突起，成為紅潮之一。(美聯社)

以羅德島州第二選區為例，紐時報導，拜登在2020年底以超過14個百分點勝過時任總統川普；如今，共和黨以民眾對經濟發展的憂慮為競選主軸，這個選區將出現20年來首位共和黨籍眾議員。

拜登24日在民主黨全國委員會總部演講談到選情表示，民主黨與共和黨互有領先，他相信民主黨會贏得勝利。

拜登25日以「倒數14天，美國人民面臨抉擇」為題投書CNN，他表示，過去兩年來帶領國家經濟走出谷底，如今是半世紀以來的最低失業率（3.5%），正在致力打擊因疫情和俄羅斯帶起的通膨現象，這是全球性的挑戰。

拜登表示，他努力降低每個家庭面臨的基本開支，包含醫療保費、處方藥價、租金和油價等；若共和黨拿下國會多數，他們會造福富人，廢除15%的企業最低稅負，削減提供給年長者的聯邦醫療保險（Medicare）和社安金（Social Security）。

「只要我是總統，就會捍衛社安金和聯邦醫療保險。」拜登還承諾，若力保兩院多數，要在明年1月推動將保證墮胎權利的羅訴韋德案（Roe v. Wade）入法。

墮胎議題 扮重要角色

白宮官員預估，墮胎議題在至少6個參議員選區扮演重要角色，這也影響部分眾議員選舉。

若共和黨拿下國會控制權，路透預估，家庭照顧假、墮胎權、移民與支出等拜登政府優先法案會被封殺，共和黨還可能針對民主黨發動一系列調查，甚至彈劾拜登或副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

白宮評估參院五五波

路透報導，一名知情人士表示，白宮評估繼續掌握參議院的機會有50%；不過，現任和前任顧問均表示，白宮正為可能面臨的障礙或調查預作準備，對選情沒那麼樂觀，但民主黨人沒打算放棄。

白宮官員表示，拜登主攻經濟、打擊通膨，並捍衛墮胎權，目前在多個激戰區出現女性選民登記投票增長趨勢，希望一鼓作氣延伸到期中選舉奏效。