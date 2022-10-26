賓州辯論會 費特曼中風後復出說話費力 拒公布病歷

關鍵州賓州的聯邦參議員競選辯論會，民主黨的費特曼(左)與共和黨的奧茲。(美聯社)

五個月前曾經中風 的民主黨賓州 聯邦參議員 候選人費特曼(John Fetterman)，25日晚間在辯論會上說話顯得費力，對於外界好奇健康狀況究竟如何，費特曼不願承諾會全面公布病歷。

53歲的費特曼為賓州副州長，代表民主黨角逐共和黨賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)退休遺缺原本備受看好，但在初選前驚傳中風為選情投下變數。

費特曼先前曾說，今年5月中風「差點沒命」。在辯論會上，費特曼則表示，對於中風的事情，共和黨對手奧茲(Mehmet Oz)緊咬不放，「從來不想讓我忘記」。

費特曼說：「我可能在辯論時說錯幾個字，或者把兩個字連在一起發音，病魔曾讓我倒下，但我會不斷爬起來。」他在辯論會上強調，身體條件絕對可以勝任聯邦參議員的任務，中風之後到現在，身體持續康復中。

費特曼也反批奧茲「住著超級大豪宅」，並質疑奧茲的誠信問題；他說：「奧茲定律就是，他只要上電視，都在說謊。」

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人出身的奧茲，在這次選舉中獲得前總統川普背書；奧茲在辯論會上猛批費特曼的犯罪政策，批評費特曼「想把越多殺人犯從監獄釋放出來越好」。

奧茲批評費特曼立場過於激進，對於除了犯罪之外的議題，立場一樣偏激，「他走極端的立場讓他變得讓人無法忍受」。

美聯社報導，獨立醫學專家指出，由費特曼狀況研判，中風之後復元相當良好。在25日的辯論會上，為了方便費特曼清楚聆聽他人發言，現場架設了同步字幕設備。

西北大學醫院瑪麗安喬伊康復醫院(Northwestern Medicine Marianjoy Rehabilitation Hospital)中風復健專科醫生薛斯(Sonia Sheth)指出，費特曼在辯論會上的表現，為其他中風患者帶來希望。

薛斯指出，費特曼中風是在不到一年之前，雖然反應方面有些小差錯，但整體而言表現相當流暢，能夠應對如流答辯。