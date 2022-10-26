我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

期中選舉 紅潮猛攻經濟、通膨問題 民主黨優勢州陷防守

編譯郭宣含／綜合25日電
期中選舉投票日近，民主黨藍州陷入苦戰，面對通膨高油價治安等議題，抵不住共和黨的批評。圖為在亞歷桑那州州長選舉造勢場合，選民手持標語「投藍，不要投顛覆」，鼓勵大家支持民主黨。(Getty Images)
期中選舉投票日近，民主黨藍州陷入苦戰，面對通膨高油價治安等議題，抵不住共和黨的批評。圖為在亞歷桑那州州長選舉造勢場合，選民手持標語「投藍，不要投顛覆」，鼓勵大家支持民主黨。(Getty Images)

期中選舉剩下不到兩周，共和黨持續逼近民主黨占優勢的州，盼能贏得更多眾院席次，擴大領導優勢；民主黨人面對共和黨猛攻經濟與通膨，只能強力防守，並於近日宣揚將阻止共和黨終止或限制福利計畫(Entitlement Program)，包括社安金(Social Security)和聯邦醫療保險(Medicare)。

紐約時報報導，越來越多跡象顯示，選民有意用選票懲罰民主黨，就連最深藍州選民也是如此；隨著期中選舉邁入最後階段，共和黨開始逼近民主黨堡壘，例如近30年未出一名共和黨國會議員的羅德島州。共和黨除了盼掌握眾院多數外，還想贏得更多席次。

進步派研究與民調公司「進步數據」(Data for Progress)執行主任麥克爾維(Sean McElwee)表示，民主黨當前目標應該是不要輸太多，以利其在2024年重奪眾院。

紐時指出，對共和黨來說，光是進攻民主黨陣地就是一種勝利；雖然說共和黨僅需五個席次就能翻轉眾院，但以目前的選舉地圖來看，部分共和黨策士擔心民主黨恐大輸20甚至30個席次。

從多個超級政治行動委員會(super PAC)和全國政黨委員會的金流可見，共和黨將眾院戰場和金流大幅轉往拜登總統2020年勝選州的席次，但民主黨卻幾乎未挹注全國資金到前總統川普勝選州；紐時指出，民主黨人不得不放棄爭奪更多川普勝選的共和黨州席次，幾乎整個民主黨都被迫回防。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，民主黨面對共和黨猛攻高通膨，似乎選擇加強捍衛社安金和聯邦醫療保險，盼能提高其在經濟政策的能見度。

拜登和國會領袖近日大肆宣揚他們將遏止任何企圖終結應得權益計畫的行動，盼能藉此阻止共和黨掌握眾院，並避免共和黨為限制政府支出而刪減這類福利。

雖然共和黨尚未公開談論細節，但部分人士猜測共和黨會重新評估社安金和聯邦醫療保險；有望成為下一屆眾院議長的眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，若他要將應得權益計畫跟債務上限協商綁在一起，他不會預設前提。

策士預期這類言論會持續到選舉日前，顯示選民最在乎的還是經濟焦慮，民主黨光是強調先前的墮胎議題並不夠。

共和黨 民主黨 聯邦醫療保險

上一則

研究：非裔、教育程度低 失智風險高

下一則

中國是否奪台引憂 英特爾示警：台晶片供應鏈岌岌可危

延伸閱讀

入冬憂新冠疫情傳播 拜登公開接種疫苗籲民眾快補打

入冬憂新冠疫情傳播 拜登公開接種疫苗籲民眾快補打
準備對馬斯克投資進行國安審查？白宮否認：不是事實

準備對馬斯克投資進行國安審查？白宮否認：不是事實
路透：美擬提供烏克蘭鷹式防空系統 抵禦俄軍空襲

路透：美擬提供烏克蘭鷹式防空系統 抵禦俄軍空襲
G20「拜習會」有譜？中國外交部：無可奉告

G20「拜習會」有譜？中國外交部：無可奉告

熱門新聞

本周三(19日)的西雅圖，空氣質量因山火影響，測得為全球最差的城市。(美聯社)

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

2022-10-21 16:02
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資