期中選舉 紅潮猛攻經濟、通膨問題 民主黨優勢州陷防守

期中選舉投票日近，民主黨藍州陷入苦戰，面對通膨高油價治安等議題，抵不住共和黨的批評。圖為在亞歷桑那州州長選舉造勢場合，選民手持標語「投藍，不要投顛覆」，鼓勵大家支持民主黨。(Getty Images)

期中選舉剩下不到兩周，共和黨 持續逼近民主黨 占優勢的州，盼能贏得更多眾院席次，擴大領導優勢；民主黨人面對共和黨猛攻經濟與通膨，只能強力防守，並於近日宣揚將阻止共和黨終止或限制福利計畫(Entitlement Program)，包括社安金(Social Security)和聯邦醫療保險 (Medicare)。

紐約時報報導，越來越多跡象顯示，選民有意用選票懲罰民主黨，就連最深藍州選民也是如此；隨著期中選舉邁入最後階段，共和黨開始逼近民主黨堡壘，例如近30年未出一名共和黨國會議員的羅德島州。共和黨除了盼掌握眾院多數外，還想贏得更多席次。

進步派研究與民調公司「進步數據」(Data for Progress)執行主任麥克爾維(Sean McElwee)表示，民主黨當前目標應該是不要輸太多，以利其在2024年重奪眾院。

紐時指出，對共和黨來說，光是進攻民主黨陣地就是一種勝利；雖然說共和黨僅需五個席次就能翻轉眾院，但以目前的選舉地圖來看，部分共和黨策士擔心民主黨恐大輸20甚至30個席次。

從多個超級政治行動委員會(super PAC)和全國政黨委員會的金流可見，共和黨將眾院戰場和金流大幅轉往拜登總統2020年勝選州的席次，但民主黨卻幾乎未挹注全國資金到前總統川普勝選州；紐時指出，民主黨人不得不放棄爭奪更多川普勝選的共和黨州席次，幾乎整個民主黨都被迫回防。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，民主黨面對共和黨猛攻高通膨，似乎選擇加強捍衛社安金和聯邦醫療保險，盼能提高其在經濟政策的能見度。

拜登和國會領袖近日大肆宣揚他們將遏止任何企圖終結應得權益計畫的行動，盼能藉此阻止共和黨掌握眾院，並避免共和黨為限制政府支出而刪減這類福利。

雖然共和黨尚未公開談論細節，但部分人士猜測共和黨會重新評估社安金和聯邦醫療保險；有望成為下一屆眾院議長的眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，若他要將應得權益計畫跟債務上限協商綁在一起，他不會預設前提。

策士預期這類言論會持續到選舉日前，顯示選民最在乎的還是經濟焦慮，民主黨光是強調先前的墮胎議題並不夠。