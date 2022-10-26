共和黨譴責非裔候選人 打擊犯罪不力

共和黨 在期中選舉投票日倒數階段打廣告主攻治安，但相關措辭和畫面卻把種族議題注入競選活動，譴責非裔 候選人對抗犯罪不力。

紐約時報報導，威斯康辛州與新墨西哥州的多則廣告中，指非裔候選人「不同」且「危險」，甚至以白人男子塗黑的雙手來形容罪犯。

這種策略主導各大競選活動，但調查顯示，尤其在有非裔候選人的選區，這儼然成為共和黨今年選戰的利器。

全國共和黨參院委員會的一則廣告攻擊非裔威斯康辛州副州長巴恩斯(Mandela Barnes，民主黨 )，廣告中把角逐參議員的巴恩斯肖像與另外三位民主黨眾議員並列，那三人都是有色人種女性，一旁出現「不同」與「危險」字樣。

類似情況出現在新墨西哥州眾院選區，該州共和黨塗黑一名理髮師的雙手，讓他幫一名白人小孩剪頭髮，一旁文字寫道：「你想讓性犯罪者幫你的孩子剪頭髮嗎？」

在北卡羅來納州，一則攻訐非裔參議員候選人雪莉·比斯利(Cheri Beasley，民主黨)的廣告以神情痛苦的白人男性州警為敘事主角，此人的兄弟約25年前遭一名非裔男子殺害，而當時擔任公設辯護人的比斯利幫這名非裔兇手辯護。這名白人州警表示，比斯利形容這名殺人犯「是個好人」，他至今無法接受。

以白人的恐懼及憤怒為訴求是古老的美國選戰策略，深刻於國內政治意識，如已故前總統布希(George Bush)1988年的競選廣告以非裔無期徒刑罪犯霍頓(William Horton)獲得放風權益卻未按時回監為例，抨擊對手麻州州長杜卡克斯(Michael Dukakis)；參議員赫姆斯(Jesse Helms)1990年的廣告也塗黑白人的手，用以譴責非裔對手支持移民「配額」。

此後20多年更難辯解的例子，則是前總統川普用「強暴犯」和「屎坑國家」(shithole countries)影射非洲及加勒比海國家，民主黨2018年痛斥其廣告涉及種族歧視，共和黨以沉默應對，但今年共和黨挺身回應，稱他們沒看到不當或需要道歉的內容。

共和黨參院委員會在北卡及威州的廣告被譴責煽動種族主義，該委員會發言人哈特林(Chris Hartline)說：「這愚蠢但不意外，我們用的是他們(民主黨)的措辭和紀錄，如果他們不喜歡，就該發明時光機回到過去，而不是接受選民反對的愚蠢想法。」