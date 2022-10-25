5個「非戰場州」有望成黑馬 翻盤參院格局

參院在11月的期中選舉中將改選35席，除備受關注的戰場州外，科羅拉多、愛阿華、北卡羅來納、猶他、華盛頓等五個州的選舉也很有看頭。(Getty Images)

參院 在11月的期中選舉中將改選35席，根據庫克政治報告(Cook Political Report)，有四席勢均力敵，仍在未定之天；不過國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，除備受關注的戰場州外，科羅拉多、愛阿華、北卡羅來納、猶他、華盛頓等五個州的選舉也很有看頭，因為有成為黑馬、翻盤參院格局的可能性。

庫克政治報告認定的戰場州為：喬治亞、內華達、賓州、威斯康辛四州，其他則依當地政黨傾向，依序分為：傾向、安全、鐵票；不論如何，只要任何一黨取得進展，就能改變當前參院兩黨各50席的格局。

科羅拉多州被列為「傾向民主黨 」，由競選連任的民主黨人班奈特(Michael Bennet)對上共和黨 的歐狄(Joe O'Dea)。

雖然歐狄近期的民調落後班奈特達七個百分點，但是他支持歐記健保，反對川普，以「共和黨的曼欽(Joe Manchin)」自居的立場，能夠吸引不少溫和派選票；歐狄能否翻盤的關鍵，在於科羅拉多州是否「不夠藍」，不夠到可以讓他忽視「川粉」的選票。

愛阿華州的被列為「共和黨安全選區」，葛拉斯理(Chuck Grassley)已連續擔任參議員42年，是當地政壇的傳奇人物；但是歲月催人老，最新民調顯示，如今89歲的他領先民主黨對手法蘭肯(Michael Franken)幅度只剩三個百分點，主因正是年齡：60%的愛州選民認為他的年齡已成問題。

北卡羅來納州被列為「傾向共和黨」，此地自2008年後就未有民主黨籍的聯邦層級民選官員，但其實民主黨曾數次在選舉中接近共和黨；如今，共和黨的巴德(Ted Budd)領先民主黨的雪莉·比斯利(Cheri Beasley)不到三個百分點，民主黨人正寄望著真正的翻盤；前總統歐巴馬25日更透過競選廣告，拉抬比斯利選情。

猶他州被列為「共和黨安全選區」，面對角逐連任的李麥克(Mike Lee)，民主黨選擇推派無黨籍且持保守立場，矢言中立的麥穆林(Evan McMullin)；李麥克的領先幅度為何，各家民調分歧，從差距較大到甚微都有。

華盛頓州是「民主黨安全選區」，角逐連任的帕蒂·莫瑞(Patty Murray)領先共和黨對手蒂芬妮‧史麥利(Tiffany Smiley)甚大；但是莫瑞絕對沒有鬆懈的本錢：2010年選舉時，她勝選的幅度只有五個百分點。