復工的故事／虛擬試駕+無接觸送車到家 二手車行拓新局

Bos Auto提供汽車銷售、維修和養護「一站式」服務。(記者劉晨懿之／攝影)

在麻州華人 聚居的昆市(Quincy)，有一家由三個留學生畢業後創辦的二手車 行Bos Auto。銷售、維修和保養「一站式」服務，及標價實惠而發展成麻州最大的華人二手車行之一。新冠肺炎疫情 來襲，公司一度陷入癱瘓，銷售跌至低谷；復工後，Bos Auto順應形勢，增加互聯網平台曝光，結合採用虛擬試駕、線上文書、無接觸運輸等，讓客戶安心在家選車購車；當前銷量恢復到疫情前八成左右。

（影音來源：記者劉晨懿之）

●將愛好變成志業

Bos Auto合夥人兼經理人胡嘉靖回憶，畢業後考慮回國發展、留下找工作或是創業時，「選擇了最艱難最大膽的路。」當時想著，現在年輕，幹不好大不了重新來過，如不嘗試，怕到老時後悔。

選擇開車行是個偶然，他從小喜歡車但不懂車，創業時決定選擇自己喜歡的行業。他說，留學生創業除了挑戰還是挑戰，如英文非母語、法律規範和市場環境不熟悉、價值觀差異、亞裔在美較吃虧，以及家庭因素，如父母反對和親戚勸說等，容易動搖難堅持。

Bos Auto提供眾多品牌及型號車輛。(Bos Auto提供)

●疫情是危也是機

新冠疫情前，Bos Auto銷量比去年同期增長30%。胡嘉靖說，「銷售、維修和保養，所有環節公司全部自控；這在本地車行或華人車行都是個例。 」

市場營銷負責人季婕說，「疫情是危也是機。」疫情導致全球工廠停工潮，各大品牌新車交付遇到巨大挑戰，新車庫存告急。而疫情下的個人防護需求又帶動汽車消費的剛性需求，消費者難買到新車，自然轉向車況好的二手車。

胡嘉靖說，由於人手不足以及應對風險能力相對較弱，公司在3月一度陷入癱瘓。復工後，加強了商務拓展培訓，側重於網路銷售和無接觸運輸，以應對市場因疫情而衍生出的新消費習慣。

另一位合夥人兼經理人劉君曄介紹，該公司增加了在互聯網平台的曝光，如CarGurus和Cars.com等二手車搜索網站，並且在展示頁面盡可能全面且詳細描述車況。疫情期間，汽車銷售行業順勢發展出「虛擬試駕」、「居家試駕」、「線上文書」和「無接觸運輸」等銷售方式，Bos Auto結合公司情況採用。

疫情復工後，結合虛擬試駕、線上文書、無接觸運輸等，讓客戶安心在家選車購車。(記者劉晨懿之／攝影)

當前90%顧客是在網路看到商品信息，再來電或者郵件詢問；透過視訊與顧客溝通，用手機展示車況；簽約後，用卡車把車運到家門口，外地顧客也可遠程無接觸完成交易。為此，他們特別配備了能載三部車的卡車。至於親自到店試駕的人，公司每天都清潔消毒店面和車輛，並提供口罩。

季婕舉例，近日有位年輕母親想買二手車，但因孩子在家上網課，沒法長時間出門。公司派工作人員將車送到她家門口提供試駕。後來她又通過短信、電話和電郵等形式與銷售團隊了解車況及傳送證件及支付信息，最後遠程簽訂了購買合約。

Bos Auto順應形勢採用「無接觸運輸」。(Bos Auto提供)

●計畫創中文電台

汽車市場今年變化頻繁，胡嘉靖說，幾乎每個月都在變。二手車市場逐漸恢復，最近甚至有些地區成交量超過疫情前水平。由於大眾對經濟形勢惡化的預期，他認為現在是入手較貴跑車和豪華車的好時機。

談到本地華人市場，胡嘉靖說，Bos Auto二手車華人客戶最近以賣車為主，買者少至幾乎沒有。今年訂單中，華人占20%，疫情前占40%。他們剛開始經營時，華人占比超過60%；近年因移民政策和外交關係等影響，華人占比逐年下降。

季婕補說，部分新移民對擁車和養車沒有經驗，而實惠標價策略讓他們在主流市場中立足，如修車和收購二手車，Bos Auto都接受消費者的低價匹配和行家給的報價。未來發展，穩定立足華人社區和爭取主流市場份額都很重要。根據車友的習慣，公司計畫創辦一個本地中文電台，也在主流英文電台中開設固定時間的談話節目，讓更多人聽到華商的聲音。