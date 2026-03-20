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紐約查獲14噸非法電子菸 多數來自中國

記者高雲兒／紐約報導
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紐約州查獲的電子菸產品中，部分以糖果口味、鮮豔包裝，甚至結合電子顯示、聲音及遊戲等設計。(取自紐約州衛生廳社媒平台Instagram帳號)
紐約州查獲的電子菸產品中，部分以糖果口味、鮮豔包裝，甚至結合電子顯示、聲音及遊戲等設計。(取自紐約州衛生廳社媒平台Instagram帳號)

紐約州與納蘇郡(Nassau County)執法人員近日聯手展開執法行動，查獲約14噸(約2萬8000磅)非法電子菸產品，原計畫流入本地批發商及菸草店。隨著案件細節逐步曝光，國會過去的文件也顯示，涉案企業早已因分銷來自中國、未經批准的電子菸產品而遭點名關注。

紐約州衛生廳表示，該批電子菸產品市值約220萬至350萬元，由州衛生廳調查局聯同警方及運輸公司合作攔截。執法人員鎖定運往納蘇郡的多批貨物，共計超過570箱、重量逾2萬6000磅，另有約2700磅貨品在上州橙郡(Orange County)被截獲。

當局指出，涉案公司為總部位於水牛城(Buffalo)的批發商Ecto World Inc.(又名Demand Vape)，為全美大型電子菸分銷商之一，涉嫌違反紐約州菸草與電子菸產品運輸相關法規，未來可能面臨刑事起訴。

值得注意的是，國會眾院「與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on the CCP)早在2024年已致函該公司總裁Matthew Glauser，要求說明其是否分銷未經美國食品暨藥物管理局(FDA)批准的電子菸產品，並提交與中國製造商之間的往來文件、產品清單及營收來源。

該函件指出，美國目前青少年電子菸使用率居高不下，「在很大程度上是由中國非法輸入的菸草產品推波助瀾」，且市場上絕大多數違規電子菸均產自中國。儘管中國自2022年起已禁止在本國銷售調味電子菸，但仍允許出口，2023年中國電子菸產業規模估計達280億元，其中近六成銷往美國市場。

根據美國法律，所有電子菸產品在上市前須取得FDA授權，目前僅34款產品獲批准。國會文件強調，未經授權的產品一律屬非法，但調查發現，Ecto World網站上仍販售多款來自中國的調味一次性電子菸，涉嫌違規流通。

州衛生廳指出，此次查獲產品中，部分以糖果口味、鮮豔包裝，甚至結合電子顯示、聲音及遊戲等設計，明顯針對青少年族群。納蘇郡早於2019年即禁止銷售調味電子菸，紐約州則於2020年實施類似禁令。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「這次查扣行動是公共安全的重要勝利，也釋出明確訊號：紐約州不會容忍危害社區的非法營運」。

此外，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)去年已對包括Ecto World在內的13家製造商與分銷商提起訴訟，指控其非法向青少年推銷電子菸產品並尋求數百萬元賠償。

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紐約州 FDA 電子菸

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