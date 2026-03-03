我的頻道

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

起飛後引擎起火 聯航787夢幻客機急返洛杉磯 268人平安撤離

編譯周辰陽／即時報導
美國聯合航空一架波音787-9「夢幻客機」2日自洛杉磯國際機場（LAX）起飛後不久通報引擎起火，出發約一小時內緊急折返降落，機上268人全數平安撤離。圖為波音787-9，非文中報導班機。(路透)
美國聯合航空一架波音787-9「夢幻客機」2日自洛杉磯國際機場（LAX）起飛後不久通報引擎起火，出發約一小時內緊急折返降落，機上乘客被迫撤離。

加州郵報引述美國聯邦航空總署（FAA）報導，聯航編號UA 2127班機原定飛往紐澤西州紐瓦克（Newark），於上午10時15分自第7航廈起飛，但途中飛機開始冒出濃煙，因此折返洛杉磯，並於上午11時20分左右緊急降落。

根據航班追蹤網站FlightAware的飛行路徑圖，UA 2127以「8」字形路徑折返。現場畫面顯示，這架787-9客機左側不斷冒出濃煙，降落後在跑道上展開緊急逃生滑梯。乘客沿滑梯撤離至安全地帶，並迅速離開跑道，洛杉磯消防局（LAFD）消防人員隨即包圍機體。

UA 2127機上共268人，包括12名機組人員，全數安全撤離。僅一名乘客手指輕微割傷，未傳出其他傷勢。LAFD發表聲明表示：「LAFD人員已確認聯航2127班機安全降落，並在通報引擎問題後，完成所有乘客與機組員撤離。」

聯航發言人表示：「聯航2127號班機已安全返回洛杉磯，處理其中一具引擎的問題。乘客透過滑梯與登機梯下機，並由巴士接駁至航廈。」他補充指出：「目前未接獲任何傷者通報。我們正協助乘客前往最終目的地。」

至於引擎故障的具體原因與改期航班時間，目前尚未公布。洛杉磯國際機場也尚未回應關於當日其他航班是否受到影響的詢問。

