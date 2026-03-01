我的頻道

紐時：伊朗不再威脅鄰國 地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

密蘇里州交通攔查爆槍戰 嫌犯開槍後逃逸 2警殉職

編譯彭馨儀／綜合報導
拉米雷斯(左）與希斯洛普(右）。 (克里斯蒂安郡警長辦公室)
密蘇里州克里斯蒂安郡(Christian County)警長辦公室表示，上月23日有兩名員警在交通攔檢槍戰中不幸殉職，嫌犯在朝一名員警開槍後逃逸。

警長布拉德·科爾(Brad Cole)表示，警方追蹤45歲的嫌犯理查德·伯德(Richard Bird)逃到附近的樹林，他再次開槍，現場造成另一名員警中彈死亡，另外還有兩名員警受傷。

科爾表示，伯德在與警方的第二輪槍戰中被擊斃。

24日，科爾確認兩名殉職員警的身分，分別是30歲的加布里埃爾·拉米雷斯(Gabriel Ramirez)，以及40歲的邁克爾·希斯洛普(Michael Hislope)。

科爾表示，這兩名員警在加入警長辦公室之前，都曾在陸軍服役。希斯洛普自2019年10月起就在警長辦公室工作，而拉米雷斯則於2025年3月加入警隊。

「這些員警響應號召，挺身而出，將他人的安全置於自身安危之上，包括在陸軍服役。他們的勇氣、犧牲以及對克里斯蒂安郡的堅定奉獻，永遠不會被遺忘，」科爾在聲明中表示。

科爾指出，伯德在160號州際公路上被警方首次攔檢後，棄車逃逸。密蘇里州公路巡邏隊(Missouri Highway Patrol)發布藍色警報，並公布涉案車輛的照片。

科爾表示，密蘇里州公路巡邏隊出動直升機，追蹤到附近樹林發現一處有熱源，經確認，正是嫌疑犯逃逸躲避的位置。

「嫌犯在警方靠近樹林後立刻開火，」科爾在記者會上說，「3名員警中彈。克里斯蒂安郡的1名員警不幸殉職。」

他說，與伯德再一次衝突中，另有兩名分別來自克里斯蒂安郡和韋伯斯特郡(Webster County)的員警中槍。不過警長表示，他們的傷勢估計不會有性命危險。

科爾說，嫌犯不願束手就縛，持續開槍，直到被警方擊斃。

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

