密蘇里州交通攔查爆槍戰 嫌犯開槍後逃逸 2警殉職

拉米雷斯(左）與希斯洛普(右）。 (克里斯蒂安郡警長辦公室)

密蘇里州克里斯蒂安郡(Christian County)警長辦公室表示，上月23日有兩名員警在交通攔檢槍戰中不幸殉職，嫌犯在朝一名員警開槍後逃逸。

警長布拉德·科爾(Brad Cole)表示，警方追蹤45歲的嫌犯理查德·伯德(Richard Bird)逃到附近的樹林，他再次開槍，現場造成另一名員警中彈死亡，另外還有兩名員警受傷。

科爾表示，伯德在與警方的第二輪槍戰中被擊斃。

24日，科爾確認兩名殉職員警的身分，分別是30歲的加布里埃爾·拉米雷斯(Gabriel Ramirez)，以及40歲的邁克爾·希斯洛普(Michael Hislope)。

科爾表示，這兩名員警在加入警長辦公室之前，都曾在陸軍服役。希斯洛普自2019年10月起就在警長辦公室工作，而拉米雷斯則於2025年3月加入警隊。

「這些員警響應號召，挺身而出，將他人的安全置於自身安危之上，包括在陸軍服役。他們的勇氣、犧牲以及對克里斯蒂安郡的堅定奉獻，永遠不會被遺忘，」科爾在聲明中表示。

科爾指出，伯德在160號州際公路上被警方首次攔檢後，棄車逃逸。密蘇里州公路巡邏隊(Missouri Highway Patrol)發布藍色警報，並公布涉案車輛的照片。

科爾表示，密蘇里州公路巡邏隊出動直升機，追蹤到附近樹林發現一處有熱源，經確認，正是嫌疑犯逃逸躲避的位置。

「嫌犯在警方靠近樹林後立刻開火，」科爾在記者會上說，「3名員警中彈。克里斯蒂安郡的1名員警不幸殉職。」

他說，與伯德再一次衝突中，另有兩名分別來自克里斯蒂安郡和韋伯斯特郡(Webster County)的員警中槍。不過警長表示，他們的傷勢估計不會有性命危險。

科爾說，嫌犯不願束手就縛，持續開槍，直到被警方擊斃。