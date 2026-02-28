因流產被控謀殺入獄2年 內州婦與州府10萬和解

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
內華達州女子盧梭2018年流產後，根據百年前制定的州法，因過失殺人重罪入獄服刑。該案件於2025年正式撤銷，並與州府達成10萬元和解。圖為內華達州議會。（美聯社）
內華達州女子帕蒂恩斯‧盧梭(Patience Rousseau)2018年流產後，根據百年前制定的州法，被控過失殺人重罪並入獄服刑兩年多。歷經多年的司法攻防，她的定罪和案件陸續撤銷。州政府上月在審查委員會中以10萬元與她達成和解，為這場長達八年的官司畫下句點。

美聯社報導，盧梭2018年的名字為帕蒂恩斯．佛雷澤(Patience Frazier)，當時26歲的她住在內州溫尼馬卡(Winnemucca)。她4月在家中流產，包裹胎兒遺體後埋在自家後院，並以十字架標記位置。

約40天後，盧梭遭警方逮捕；檢方依據1911年制定的服藥終止妊娠州法，指控她在懷孕24周後以藥物引產，構成過失殺人重罪。

辯護律師賴拉．菲茨西蒙斯(Laura FitzSimmons)表示，盧梭是該法通過百餘年來唯一被起訴並定罪的對象，內華達因此成為「唯一一個將終止妊娠明定為重罪的州」。

律師法拉．迪亞茲-特洛(Farah Diaz-Tello)說：「即使在人工流產禁令最嚴苛的州，也有明文規定，接受終止妊娠不構成犯罪，但內華達並非如此。」

案發當時，盧梭原已預約前往雷諾市(Reno)接受人工流產，但因汽車拋錨而未成行。她並不清楚自己究竟懷孕幾周。

她曾上網搜尋自然終止妊娠的方法，包括大量食用肉桂和搬重物。檢方無法證明這些行為與流產具科學因果關係，但因她懷孕期間曾施用安非他命(冰毒)與吸食大麻，檢方據此主張她的吸毒行為目的是為了墮胎，違反州法。

最終，盧梭在公設辯護律師的建議下，於2019年認罪入獄。

2021年，州地方法官以「辯護律師失職」為由撤銷定罪。

菲茨西蒙斯成功主張，檢方無法證明施用毒品導致流產，也無法證明她明知已逾24周的門檻而蓄意墮胎；此案2025年正式撤銷。

盧梭後來搬到南達科他州，建立家庭，目前育有三名子女，最小的兒子今年滿4歲。

盧梭形容，本月達成的10萬元和解讓她暫時鬆一口氣，卻無法解決問題；她坦言，案件造成的創傷與社會標籤揮之不去，「我失去很多希望，至今仍在努力尋回。」

