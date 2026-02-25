傳北京介入 3中國學者走私生物材料撤訴已離美

三名持密西根大學中國訪問學者去年11月被控走私入境的生物材料，最終被證實是微小的透明蠕蟲，並無危險。司法部已撤銷告訴，三人也已離境返中。(美聯社)

三名持 J-1簽證 以密西根大學訪問學者身分先後入境的中國科研人員，2025年11月被控走私生物材料入境，本月初法官應司法部 要求撤銷三人控罪後，隨即返回中國。消息來源指出，司法部是在中國介入後突然撤銷告訴。

據美聯社報導，28歲的白許(Xu Bai，音譯)、27歲張峰帆(Fengfan Zhang，音譯)及30歲張志勇(Zhiyong Zhang，音譯)等三人於2021年9月至2024年8月之間分別持 J-1簽證先後來美，在密西根大學實驗室從事研究。

起訴書指白許及張峰帆在2024年及2025年間，多次收到從中國寄來、夾帶隱藏生物材料的包裹，收件人是密西根大學一名中國籍女研究員，已於去年11月遭國土安全調查局(HSI)底特律辦事處探員逮捕。

這些所謂生物材料最終證實是微小的透明蠕蟲，並無危險，但司法部長邦迪仍聲稱這次逮捕行動是維護國家安全的勝利，政府必須保持警惕。

案件審理期間，印第安納大學生物學者英尼斯(Roger Innes)以證人身分表示，這些蠕蟲對美國境內的任何人或生物都沒有威脅。

本案由底特律聯邦法院審理，但三人的辯護律師2月5日突然收到聯邦檢察官辦公室通知，說應司法部要求撤銷三人控罪，他們隨即返回中國。

辯護律師之一的米諾克(John Minock) 說，撤銷指控實在是個意外驚喜。他表示不了解具體細節，只聽說中國駐芝加哥 總領事館介入此案。另一位律師卡薩爾(Ray Cassar)則說，他們原本正在努力達成輕罪認罪協議，但檢方卻突然撤訴。

卡薩爾表示是突然接到電話，說中國正在就這三名學者與美國談判，而且是認真的談判。他強調三人並沒有任何惡意，事實是這些蠕蟲壽命很短，在科研方面普遍被用於研究化學反應及光敏性。他相信是寄送時包裹沒有貼上正確標籤而惹禍。

底特律聯邦檢察官辦公室拒絕對本案中北京的角色或是否因中國政府介入而撤告置評。中國駐芝加哥總領館也沒有回應。