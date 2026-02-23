名導羅伯雷納夫婦遭殺害 兒子尼克出庭不認罪

被控殺害名導演父母的兒子尼克．雷納，23日對兩項一級謀殺指控均不認罪。(美聯社)

好萊塢 著名導演羅伯雷納夫婦(Rob and Michelle Reiner)32歲兒子尼克(Nick Reiner)，23日首次否認刺死父母，並對兩項一級謀殺指控均不認罪。

在洛杉磯 擁擠的法庭，尼克站在羈押區玻璃隔間內，他的律師，也是副公設辯護人格林(Kimberly Greene)代表進行辯護。

尼克剃了光頭，留有淡淡鬍鬚，身穿棕色囚服出庭。在法官開始審理前，尼克隔著玻璃與律師簡短交談幾句。隔間矮門打開後，他們蹲下面對面交談。法官詢問是否放棄後續程序的權利以加快審理，尼克只回答「是」。

這是尼克第3次被安排過堂，之前由於案件存在許多疑問，包括辯護律師傑克森(Alan Jackson)意外退出，認罪程序一直拖延到23日。

法官告知尼克於4月29日再出庭，安排初步聽證會。屆時，檢方將提出證據，由洛杉磯高等法院資深法官太田(Sam Ohta)決定尼克是否需要接受審判。

洛杉磯郡檢察官霍克曼(Nathan J. Hochman)在法庭外表示，尚未決定是否尋求對尼克判處死刑 。霍克曼說，「死刑的決定需要經過非常嚴格的程序。我們將考慮所有加重和減輕處罰的情節。」

當局對可能的作案動機隻字不提，雙方幾乎沒有透露任何案情訊息。

尼克是羅伯雷納四個子女中的老三，雷納夫婦自去年12月14日被發現死於洛杉磯高級住宅區布倫特伍德(Brentwood)自宅數小時後，尼克便被逮捕，不得保釋。

洛杉磯郡法醫辦公室在初步調查結果中指出，78歲的羅伯雷納和70歲的蜜雪兒(Michele Singer Reiner)死於多處銳器傷。當局表示，兩人遇害數小時後屍體才被發現。法院下令禁止公開更多細節。

洛杉磯郡助理檢察官巴利安(Habib Balian)23日表示，他的辦公室仍在等待法醫辦公室的完整屍檢報告，但所有證據都已移交給辯方。