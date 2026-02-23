北卡男子持槍夜闖海湖莊園 遭擊斃

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
特勤局(U.S. Secret Service)制服警員在海湖莊園外站崗。(路透)
特勤局(U.S. Secret Service)制服警員在海湖莊園外站崗。(路透)

一名持槍男子22日凌晨闖入川普總統位於佛州的寓所海湖莊園(Mar-a-Lago)，遭特勤局人員擊斃。川普總統與第一夫人梅蘭妮亞當時都在華府，不在海湖莊園。

棕櫚灘郡警長布蘭德蕭(Ric L. Brandshaw)表示，警方透過這名男子的駕照，證實其身分為21歲白人男子奧斯汀‧塔克‧馬丁.(Austin Tucker Martin)，來自北卡羅來納州卡麥隆(Cameron)；他的家人數日前就已通報他失蹤。馬丁是在海湖莊園北門附近被發現，攜帶「疑似霰彈槍和燃料罐」進入海湖莊園的安全警戒範圍，在與特勤局人員對峙不久後遭擊斃。

川普總統21日晚間在白宮宴請各州州長，當時並不在海湖莊園。白宮方面目前尚未對此事件發表任談話，川普總統22日沒有任何公開活動。但他當天曾社群媒體上發文恭賀美國冰球隊在冬季奧運會上奪得金牌。

布蘭德蕭22日在記者會上表示，馬丁闖入海湖莊園的安全警戒區，特勤人員命令他「放下武器。」馬丁放下燃料罐，但是卻舉起霰彈槍至「射擊姿勢」，特勤人員於是開槍將他擊斃。

他在記者會上展示霰彈與燃料罐的照片。他表示特勤人員身上都戴有攝影機。

布蘭德蕭表示，至少有兩名特勤局幹員與一名棕櫚灘警官參與此一事件。目前聯邦調查局(FBI)、特勤局與警長辦公室都已對這起事件展開調查。FBI邁阿密辦公室主任斯凱爾斯( Brett Skiles)要求海湖莊園附近的居民查看他們的保全攝影機，是否有任何可疑的活動與人物。

這並非第一起有人持械闖進川普總統佛州地產的事件。2024年9月15日，當川普在西棕櫚灘的高爾夫球場揮桿時，特勤人員開槍射擊並且逮捕一名在附近的男子，他當時手持步槍躲在球場外圍的柵欄處。該名男子在本月稍早被判處無期徒刑。

2024年7月，川普在賓州巴特勒(Butler)發表競選演說時，遭一名男子從數百呎外的一棟建築物屋頂連開八槍。川普右耳上部中彈，槍手則被當場擊斃。

川普 蘭德 佛州

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

