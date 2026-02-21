乘客企圖闖入駕駛艙 達美客機起飛15分鐘後返航

18日從休士頓飛往亞特蘭大的達美航空2557班機，疑似發生乘客脫序違法行為，在起飛15分鐘後，折返原場降落。鬧事旅客已遭警方逮捕。示意圖。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)指出，18日從休士頓 威廉·佩特斯·霍比機場(William P. Hobby Airport)起飛的達美航空 2557航班，原本目的地是哈茨菲爾德傑克遜亞特蘭大 國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)，但飛機起飛15分鐘後，於當地時間早上5時40分左右折返降落原場。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，在航管員對話錄音中，可以聽到達美2557航班機師向航管員表示，「有一名乘客起身企圖闖入駕駛艙，他還襲擊了一名乘客。」

但達美航空在給ABC News的聲明中表示，這名男子沒有與駕駛艙接觸或試圖進入駕駛艙。

達美航空公司指稱，一名男子因涉嫌對其他乘客表現出「不守規矩和違法行為」而被警方拘留，導致航班起飛後不久便返回休士頓，「乘客和機組人員的安全至關重要，達美航空對任何不守規矩的行為都採取零容忍態度。對於此次事件以及由此造成的行程延誤，達美航空深表歉意。」

休士頓警察局(Houston Police Department)指出，18日凌晨5時35分左右接獲報案，「有人試圖闖入駕駛艙」。警方隨即派員前往機場32號登機口，多輛警車包圍降落的達美客機。ABC News取得已證實的影片顯示，18日上午在休士頓機場，一名乘客雙手上銬被護送下機。

FAA表示，在機組人員報告乘客發生騷亂後，該航班「安全返回」休士頓霍比機場。 FAA表示將對此事展開調查。

達美2557航班共載有85名乘客和5名機組員。達美航空表示，班機重新起飛後順利抵達亞特蘭大，比原定晚了約90分鐘。