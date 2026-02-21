民眾網購亞硝酸鈉自殺 亞馬遜挨告

2020年至2021年間，有數名消費者從亞馬遜(Amazon)網站購買並服用亞硝酸鈉(Sodium nitrite)之後自殺身亡，家屬以缺乏安全保護措施為由向亞馬遜提出疏失訴訟。圖為亞馬遜物流中心。(路透)

包括17歲、18歲青少年在內的數名消費者，2020年至2021年間從亞馬遜 (Amazon)網站購買並服用亞硝酸鈉(Sodium nitrite)之後自殺身亡，家屬以缺乏安全保護措施為由向亞馬遜提出疏失訴訟卻法院擋下，華盛頓州 最高法院(Washington Supreme Court)19日推翻下級法院裁決，允許訴訟繼續進行。

併案處理的訴訟原告分別是17歲、18歲及27歲消費者家屬與遺產管理人。家屬指控亞馬遜從產品推薦、警告標示等銷售環節，都沒有安全保護措施。

華州上訴法院第一庭先前裁定，亞馬遜並不需要為消費者自殺承擔責任。不過，華州最高法院19日在意見書指出，亞馬遜主張「消費者可能誤用產品」的論述，不能用來做為避免承擔責任的辯護。

亞馬遜網站銷售多款亞硝酸鈉，但家屬提告的產品主要來自Loudwolf、HiMedia兩家化學公司的產品。亞硝酸鈉是用於肉類保存的醃製鹽成分，也用於金屬表面處理，通常以較低濃度銷售。

代表家屬興訟的首席律師凱莉‧高德柏格(Carrie Goldberg)先前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，亞馬遜早在2018年就知道有未成年人士在網站上購買亞硝酸鈉。她說，在一個討論自殺的網路論壇，有網友建議想輕生的人可以去亞馬遜購買亞硝酸鈉，討論版上以「叢林」(jungle)描述亞馬遜網站。

高德柏格說，eBay、沃爾瑪 (Walmart)、Etsy等零售網站過去也曾銷售亞硝酸鈉，但幾年前因為注意到消費者可能用來自殺，紛紛下架產品。

亞馬遜表示，2025年11月已禁止銷售濃度超過10%的亞硝酸鈉。

根據訴狀，死於亞硝酸鈉中毒的消費者，從亞馬遜電子商務平台購買純度98%或98%以上的亞硝酸鈉。高德柏格的律師事務所總共代表28個家庭對亞馬遜提告，這些家庭的親人服用從亞馬遜購得的亞硝酸鈉之後死亡。