8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

警方表示，救援人員冒著暴風雪，在極其惡劣的條件下，救出在雪崩中堅持數小時的6名倖存者。(路透)

出事的太浩湖(Lake Tahoe)越野滑雪團，團員共15人，由「黑鳥山嚮導」(Blackbird Mountain Guides)帶團，前往加州 內華達山脈(Sierra Nevada)靠近太浩湖的青蛙湖(Frog Lake)附近原荒，進行為期3天的滑雪活動。

團員自備食物於15日出發，在太浩國家森林(Tahoe National Forest)海拔7600呎的小屋過夜。當天早上，冬季風暴來襲，內華達州 已發布雪崩警報，17日清晨5點，內華達山脈雪崩中心(Sierra Avalanche Center)發布更嚴重大雪崩警報，持續到18日。內華達郡警長穆恩(Shannan Moon)表示，將調查旅遊公司是否明知有雪崩風險仍決定出團，導致八死一失蹤的慘劇。

「黑鳥山嚮導」官網宣傳稱，「若您預訂特拉基(Truckee)的青蛙湖小屋(Frog Lake Huts)，請相信我們的嚮導，將負責帶團進出，管理各種風險，並為您找到最佳的地形和雪質！」小屋內配備睡墊、瓦斯爐和抽水馬桶。

網站介紹，此行程每人收費1165元，適合中階到高階滑雪者，要求至少有20天的越野滑雪經驗，並做好1天內攀爬垂直高度達2500呎的準備。嚮導會攜帶急救包，以及用於處理人體排泄物的隨身排泄物袋(wag bags)，但團員必須自備滑雪裝備和雪崩裝備，包括雪崩信標、雪鏟和雪崩探測棒，「嚮導一般都能找到絕佳的越野雪況，但很多時候我們需要克服重重困難才能到達目的地，這就要滑雪者須精通越野滑雪技巧，並在出發前具備紮實的滑雪基礎。」

公司聲明，雪崩發生在城堡峰(Castle Peak)附近，此團包括4名嚮導在內，正返回雪道起點，最後3名嚮導不幸罹難。

「黑鳥山嚮導」在加州和華盛頓州 設有辦事處，專辦美西、歐洲，以及日本的登山越野滑雪，也提供野外生存技能和急救等安全課程。