我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

才說報警是正確的 賓州華女遭男友性侵 報警隔天被殺

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)
涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

世界日報 陪您半世紀

賓州28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)日前遭32歲男友任宇峻(Yujun Ren，音譯)性侵而報警並且分手，不料第二天便遭該男子殺害。消息傳出後，震驚當地華人社區。

據盧女表姊娜塔莉·張(Natalie Truong)表示，盧女7日在任男位於賓州彭斯波特(Pennsport)的住家中遭到性侵，當晚告訴表姊，盧女覺得報警是正確的決定，之後感覺安全多了。

警方指出，就在盧女報警後不到12小時，任男便開始跟蹤她，一路尾隨她到位於萊維敦(Levittown)的住處，將其殺害。

根據警方紀錄，任男於8日中午12時30分前往警局自首，並指引警方前往一處住宅。警方隨後在一輛白色現代汽車的駕駛座上發現盧女遺體，初步判定死因是頭部中彈。

任男面臨刑事殺人(Criminal Homicide)、持有犯罪工具(Possessing Instruments of Crime)及跟蹤(Stalking)等多項控罪。被告於11日晚間完成提審，法官裁定不得保釋。

盧的親友悲痛欲絕，當地社群媒體也呼籲大眾對親密伴侶暴力提高注意。

張女說，盧在中國南方小村莊長大，2009年隨父親移居美國，尋求更好的生活；她進入費城喬治·華盛頓·卡弗高中(George Washington Carver High School)就讀後英語突飛猛進。

盧女曾與朋友合夥經營餐飲生意、烹調家常亞洲美食，並在大學校園用手推車販售。後來又在奶茶店和養老院工作；表姊妹倆關係親密，盧女卻很少談到自己的私生活。

張女表示，盧女是在工作的養老院裡認識任男，雙方交往大約一年。

任男在自白中告訴警方，盧女當天對他說了傷人的話，他亮出手槍想要嚇唬她，結果手槍意外走火。根據宣誓證詞，任男擁有合法持槍許可。

盧女報警時告訴警方，任男隨身攜帶一把9毫米手槍，讓她備感威脅。

盧的父親不久前離開費城返回中國探望妻子兒子團聚。張女在GoFundMe募款平台發起籌款，希望能協助盧家人籌措前來費城參加葬禮的旅費以及喪葬費用。

費城 養老院 賓州

上一則

加州餐廳帳單含固定20%服務費 聲明「不須再給小費」引熱議

下一則

剛花數十億裝修 紐約華爾道夫酒店 中國業主喊賣

延伸閱讀

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
稱孩子「只是細胞」…長榮大學副教授遭小三控性侵、逼墮胎

稱孩子「只是細胞」…長榮大學副教授遭小三控性侵、逼墮胎
車遭冰封暴紅 費城老師到二手車行買車 驚喜獲贈新車

車遭冰封暴紅 費城老師到二手車行買車 驚喜獲贈新車
稱孩子「只是細胞」 長榮大學副教授遭小三控性侵、逼墮胎

稱孩子「只是細胞」 長榮大學副教授遭小三控性侵、逼墮胎

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因