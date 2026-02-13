才說報警是正確的 賓州華女遭男友性侵 報警隔天被殺

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州 28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)日前遭32歲男友任宇峻(Yujun Ren，音譯)性侵而報警並且分手，不料第二天便遭該男子殺害。消息傳出後，震驚當地華人社區。

據盧女表姊娜塔莉·張(Natalie Truong)表示，盧女7日在任男位於賓州彭斯波特(Pennsport)的住家中遭到性侵，當晚告訴表姊，盧女覺得報警是正確的決定，之後感覺安全多了。

警方指出，就在盧女報警後不到12小時，任男便開始跟蹤她，一路尾隨她到位於萊維敦(Levittown)的住處，將其殺害。

根據警方紀錄，任男於8日中午12時30分前往警局自首，並指引警方前往一處住宅。警方隨後在一輛白色現代汽車的駕駛座上發現盧女遺體，初步判定死因是頭部中彈。

任男面臨刑事殺人(Criminal Homicide)、持有犯罪工具(Possessing Instruments of Crime)及跟蹤(Stalking)等多項控罪。被告於11日晚間完成提審，法官裁定不得保釋。

盧的親友悲痛欲絕，當地社群媒體也呼籲大眾對親密伴侶暴力提高注意。

張女說，盧在中國南方小村莊長大，2009年隨父親移居美國，尋求更好的生活；她進入費城 喬治·華盛頓·卡弗高中(George Washington Carver High School)就讀後英語突飛猛進。

盧女曾與朋友合夥經營餐飲生意、烹調家常亞洲美食，並在大學校園用手推車販售。後來又在奶茶店和養老院 工作；表姊妹倆關係親密，盧女卻很少談到自己的私生活。

張女表示，盧女是在工作的養老院裡認識任男，雙方交往大約一年。

任男在自白中告訴警方，盧女當天對他說了傷人的話，他亮出手槍想要嚇唬她，結果手槍意外走火。根據宣誓證詞，任男擁有合法持槍許可。

盧女報警時告訴警方，任男隨身攜帶一把9毫米手槍，讓她備感威脅。

盧的父親不久前離開費城返回中國探望妻子兒子團聚。張女在GoFundMe募款平台發起籌款，希望能協助盧家人籌措前來費城參加葬禮的旅費以及喪葬費用。