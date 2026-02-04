NBC女主播葛瑟瑞8旬母親疑遭綁架 警方朝女主播仰慕者方向偵辦

國家廣播公司 女主播莎凡娜‧葛瑟瑞 的84歲母親南茜 在亞利桑納州失蹤逾日，疑遭綁架。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的84歲母親南茜(Nancy Guthrie)上月底在亞利桑納州 自家失蹤疑案，3日有新案情進展。雖然亞州警方仍不承認是否涉及綁架，但案情似已朝女主播的仰慕者方向偵辦。

「每日郵報」3日報導，警方正調查一些超級粉絲，他們在NBC主播葛瑟瑞的母親被綁架前，曾向她寄送大量禮物和郵件。報導指， 一位消息人士稱，調查人員已向NBC詢問是否存在任何可能與此案相關的、令人不安的仰慕者互動。

另外，神情嚴肅的聯邦調查局探員和其他執法人員3日下午抵達葛瑟瑞的56歲姐姐安妮的住所。

「每日郵報」獨家照片顯示，當地時間下午2時半剛過，探員抵達處位於亞州、價值65萬元的住所，葛瑟瑞本人在此處長住。

當晚，母女兩人一起享用晚餐，並玩了會麻將。安妮是最後一個見到母親的人。

自1月31日晚上9點半後，南茜就一直下落不明。翌日，安妮發現母親沒有出現在教堂，於是報警。

洛杉磯 時報3日報導，當地警方消息人士指出，南茜疑似深夜在住家遭人綁架或挾持，房子有強行進入的跡象，家裡留有血跡，但無法確定血跡來自何人。此外，一家媒體稱收到疑似勒贖的信。

南茜最後一次被人看到是1月31日晚間9時30分左右，地點在離美墨邊界遠、位於土桑市(Tucson)卡特琳娜山麓(Catalina Foothills)自家住宅附近。亞利桑納州公共安全廳(Arizona Department of Public Safety)指出，由於南茜翌日(周日)早晨沒有到教堂作禮拜，親屬2月1日下午查往住處查看，發現她的皮夾、手機、汽車都在，但行蹤不明。

警方並未對媒體說明南茜可能遭到綁架的原因為何。但亞州皮瑪郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)2日在記者會上對綁匪喊話說：「打電話跟我們聯絡，放了她吧。」

被問及官員是否相信她仍健在時，納諾斯表示：「我們希望是如此。」

警方2日晚間成立報案專線，並且懸賞2500元給提供照片、影片或任何線索協助破案的民眾。

TMZ媒體3日報導稱，該網站收到一封未經證實、內容涉及南茜下落的勒贖信，據稱綁架者要求價值數百萬的比特幣 作為贖金。這促使納諾斯就相關說法發表聲明，表示已注意到目前流傳可能存在勒贖信的相關報導，任何收到的資訊都會直接轉交給與聯邦調查局(FBI)協調行動的偵探人員。

納諾斯說，尋人任務如同跟時間賽跑，因為南茜患有疾病，每天必須服藥，否則身體健康將面臨立即危險。

根據一名熟悉調查情況的人士表示，南茜的住處有被強行闖入的跡象。這名匿名人士還指出，調查人員在屋內發現了具體證據，顯示這是一宗發生於夜間的綁架事件。

該名人士表示，調查人員正在檢視附近住家的監視器影像，以及來自當地車牌辨識攝影機的資料，並分析周邊行動電話基地台的數據。動機仍然成謎。該人士指出，調查人員不認為這起綁架事件是搶劫、入室行兇或勒索贖金的綁架陰謀之一。