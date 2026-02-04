上月底傳家庭糾紛 拜登夫人前夫涉殺妻被控一級謀殺

前第一夫人吉兒．拜登的前夫、現年77歲史蒂文森，涉嫌在去年12月28日殺害其64歲的現任妻子琳達．史蒂文森，於2日被捕，並被控一級謀殺罪。(美聯社)

德拉瓦州 大陪審團起訴書顯示，前第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)的前夫、現年77歲的威廉．史蒂文森(William Stevenson)，因涉嫌在去年12月28日殺害其64歲的現任妻子琳達．史蒂文森(Linda Stevenson)，於2日被捕，並被控一級謀殺罪。

全國廣播公司(NBC)及今日美國(USATODAY)報導，紐卡斯爾郡(New Castle County)警方沒有說明琳達．史蒂文森的死因等細節。但警方發布新聞稿指出，當局去年12月28日接獲報案，稱威爾明頓(Wilmington)地區一處住宅發生家庭糾紛。

鄰居在涉嫌殺妻的史蒂文森住家附近，設置寫有「為琳達爭取正義」的看板。(美聯社)

警方到達現場後，發現琳達躺在客廳地板不省人事，隨即採取急救措施，但她仍不幸身亡；其遺體已移交德拉瓦州法醫進行驗屍。

警方表示，經過「數周深入調查」後，大陪審團以重罪起訴史蒂文森。警方在他家中將他逮捕，逮捕過程平和。紐卡斯爾郡監獄線上紀錄顯示，史蒂文森3日仍被關押在霍華．楊格懲教所(Howard R. Young Correctional Institution)，保釋金為50萬元。目前不確定他是否聘請律師。

吉兒1970年2月年方18歲時，與時年23歲的史蒂文森結婚；當時吉兒仍是德拉瓦大學學生，名字是吉兒·雅各布斯(Jill Tracy Jacobs)；兩人結婚5年後，於1975年離婚。吉兒1977年，與現任丈夫、前總統拜登結婚。

威廉．史蒂文森與吉兒婚後不久，在位於紐瓦克(Newark)的德拉瓦大學附近開設「石氣球俱樂部」(Stone Balloon Club)，這家俱樂部迅速成為全國知名的大學酒吧。數十年來，包括布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、戴夫馬修斯(Dave Matthews)、重金屬傳奇樂團Metallica和歐曼兄弟樂團(Allman Brothers Band)等音樂人都曾在此演出。吉兒·拜登 曾試圖保留「石氣球俱樂部」一半股份，但遭到拒絕。

琳達．史蒂文森的訃聞中，親友形容她非常重視家庭，是美式足球費城 老鷹隊(Philadelphia Eagles)忠實球迷。她生前最後幾年，創辦了一家小型簿記公司。

史蒂文森2024 年接受保守派新聞媒體《Newsmax》專訪時，批評拜登夫人，形容兩人的離婚過程充滿爭議，稱她「心懷怨恨」且「惡劣」。