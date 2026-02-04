我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

上月底傳家庭糾紛 拜登夫人前夫涉殺妻被控一級謀殺

記者胡玉立／綜合報導
前第一夫人吉兒．拜登的前夫、現年77歲史蒂文森，涉嫌在去年12月28日殺害其64歲的現任妻子琳達．史蒂文森，於2日被捕，並被控一級謀殺罪。(美聯社)
前第一夫人吉兒．拜登的前夫、現年77歲史蒂文森，涉嫌在去年12月28日殺害其64歲的現任妻子琳達．史蒂文森，於2日被捕，並被控一級謀殺罪。(美聯社)

德拉瓦州大陪審團起訴書顯示，前第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)的前夫、現年77歲的威廉．史蒂文森(William Stevenson)，因涉嫌在去年12月28日殺害其64歲的現任妻子琳達．史蒂文森(Linda Stevenson)，於2日被捕，並被控一級謀殺罪。

全國廣播公司(NBC)及今日美國(USATODAY)報導，紐卡斯爾郡(New Castle County)警方沒有說明琳達．史蒂文森的死因等細節。但警方發布新聞稿指出，當局去年12月28日接獲報案，稱威爾明頓(Wilmington)地區一處住宅發生家庭糾紛。

鄰居在涉嫌殺妻的史蒂文森住家附近，設置寫有「為琳達爭取正義」的看板。(美聯社)
鄰居在涉嫌殺妻的史蒂文森住家附近，設置寫有「為琳達爭取正義」的看板。(美聯社)

警方到達現場後，發現琳達躺在客廳地板不省人事，隨即採取急救措施，但她仍不幸身亡；其遺體已移交德拉瓦州法醫進行驗屍。

警方表示，經過「數周深入調查」後，大陪審團以重罪起訴史蒂文森。警方在他家中將他逮捕，逮捕過程平和。紐卡斯爾郡監獄線上紀錄顯示，史蒂文森3日仍被關押在霍華．楊格懲教所(Howard R. Young Correctional Institution)，保釋金為50萬元。目前不確定他是否聘請律師。

吉兒1970年2月年方18歲時，與時年23歲的史蒂文森結婚；當時吉兒仍是德拉瓦大學學生，名字是吉兒·雅各布斯(Jill Tracy Jacobs)；兩人結婚5年後，於1975年離婚。吉兒1977年，與現任丈夫、前總統拜登結婚。

威廉．史蒂文森與吉兒婚後不久，在位於紐瓦克(Newark)的德拉瓦大學附近開設「石氣球俱樂部」(Stone Balloon Club)，這家俱樂部迅速成為全國知名的大學酒吧。數十年來，包括布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、戴夫馬修斯(Dave Matthews)、重金屬傳奇樂團Metallica和歐曼兄弟樂團(Allman Brothers Band)等音樂人都曾在此演出。吉兒·拜登曾試圖保留「石氣球俱樂部」一半股份，但遭到拒絕。

琳達．史蒂文森的訃聞中，親友形容她非常重視家庭，是美式足球費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)忠實球迷。她生前最後幾年，創辦了一家小型簿記公司。

史蒂文森2024 年接受保守派新聞媒體《Newsmax》專訪時，批評拜登夫人，形容兩人的離婚過程充滿爭議，稱她「心懷怨恨」且「惡劣」。

吉兒·拜登 德拉瓦州 費城

上一則

NBC女主播葛瑟瑞8旬母親疑遭綁架 警方朝女主播仰慕者方向偵辦

下一則

川普政府凍結哈德遜河隧道工程款160億元 紐約州和新澤西州提告

延伸閱讀

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」
川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀

川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀
聯邦凍資 曼哈頓第二大道地鐵延伸線恐停擺

聯邦凍資 曼哈頓第二大道地鐵延伸線恐停擺

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗