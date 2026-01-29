起落架卡死 NASA氣象機迫降竄火龍 幸好一事未發生

一架太空總署的WB-57型科學研究機27日在休士頓埃林頓機場降落時，由於起落架無法放下，以機腹著陸方式強行降落，場面驚心動魄。(美聯社)

太空 總署(NASA )一架科學研究飛機27日在休士頓 一處機場降落時，由於機械故障，起落架無法放下，飛行員不得已只好以機腹著陸方式強行降落。根據社群媒體流傳的畫面，飛機接觸跑道瞬間劇烈震動，機腹與地面擦出一長條黃色火焰，幸好未發生爆炸，白煙隨即籠罩機身，場面驚心動魄，但未釀成傷亡。

綜合每日郵報和當地媒體報導，發生故障的是服役近60年的WB-57高空氣象觀察機，隸屬於NASA詹森太空中心(Johnson Space Center)。飛行追蹤資料顯示，這架飛機27日上午10時19分左右從休士頓埃林頓機場(Ellington Airport)起飛，下午1時準備返場降落時發生故障，以機腹著陸後，一輛消防車及一輛救護車迅速趕到現場，控制火勢，並協助兩名飛行員脫困。

目前相關單位已封鎖現場。NASA則確認機組人員安全，但尚未公佈有關機械故障細節。太空總署表示目前仍在調查這起事故，完成後將發布更多信息。

根據NASA網站，WB-57最大飛行高度超過6萬3000呎，航程約2500哩，制空時間長達6.5小時，其典型任務包括大氣和地球科學研究、地面測繪、宇宙塵埃採集、火箭發射支援以及機載系統的測試平台。目前NASA共有兩架WB-57在服役中，為美國政府單位、學術機構及商業客戶提供「獨特的高空平台，支援在全球各地展開科學研究、先進技術開發和測試。」

WB-57是美國空軍第一代中型戰術噴射轟炸機B-57的衍生型，於1970年代初期進入NASA服役。

B-57另有一款衍生型為RB-57高空偵察機。1950年代中期以後，美國中央情報局(CIA)先後提供兩架RB-57A和兩架RB-57D型偵察機給台灣空軍，深入中國大陸境內執行偵照任務20餘次，其中有兩架遭解放軍擊落，兩名飛行員殉職。