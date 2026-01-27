明州移民執法奪命 民主黨眾議員說明會突遭噴灑不明液體

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
一名男子在民主黨籍聯邦眾議員歐瑪（左）於明尼蘇達州明尼阿波利斯市主持說明會時，朝她噴灑不明物質後被制伏。(路透)
民主黨籍聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）27日晚間在明尼阿波利斯舉行說明會時，一名男子突然衝向講台，疑似朝她噴灑帶有刺鼻氣味的液體，隨後遭維安人員制伏

紐約時報報導，歐瑪的選區涵蓋明尼阿波利斯部分市區，也是美國總統川普經常點名攻擊的對象。她當晚在選區舉行說明會，討論移民與海關執法局（ICE）正在當地展開的行動。襲擊發生前，她才剛表示：「我們必須徹底廢除ICE，國土安全部部長諾姆必須辭職，否則將面臨彈劾。」

歐瑪的發言呼應民主黨眾議員的主張，即在聯邦移民探員本月於明尼阿波利斯槍殺兩人後，諾姆應下台或面臨彈劾。而行兇男子原先坐在講台正前方第一排，在歐瑪發言時突然跳起衝向講台，使用注射器朝她的襯衫噴灑一種帶有強烈醋味的物質。

男子隨後往後退了幾步，並指著歐瑪，一名維安人員隨即將他撲倒在地，戴上手銬並帶離現場。人群中傳出倒抽一口氣的聲音，伴隨「喔我的天哪」的驚呼，一些與會者則大喊「他噴了東西！」，其中一名女性情緒激動，幾乎落淚。

歐瑪遭受襲擊後顯然受到驚嚇，但仍向幕僚與維安人員堅持繼續說明會。她要了一張餐巾紙後表示：「就給我10分鐘，我求你們，請不要讓他們搶走焦點。」

民主黨籍聯邦眾議員歐瑪27日在明尼阿波利斯舉行的說明會上發言。(美聯社)
她隨後轉向群眾說：「像這個醜陋的男人根本不懂一件事，我們明尼蘇達很堅強，不管他們丟給我們什麼，我們都撐得住。」

隨後有與會者感謝歐瑪在襲擊發生後仍選擇留下並繼續說明會，這起事件不僅震驚了她本人，也讓整個會場受到衝擊。歐瑪表示：「我從小就學會了不向威脅屈服。」

眾議員 民主黨 彈劾

NASA飛機起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

