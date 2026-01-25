如何騙過安檢？離職空服員冒充機師和員工 詐數百張免費機票

一名曾任空服員的加拿大男子涉嫌假冒機師與航空公司員工，在四年間成功欺騙三家美國航空公司數百張免費機票，令業內人士大為驚訝。(美聯社)

曾任空服員的加拿大男子波科尼克(Dallas Pokornik)涉嫌假冒機師與航空公司員工，在四年間成功欺騙三家美國航空公司，獲得數百張免費機票 。業內人士訝異他如何騙過安檢，以及航空公司為何沒有更早察覺。

美聯社報導，現年33歲的波科尼克於2017年至2019年在一家總部位於多倫多的航空公司擔任空服員，之後偽造該公司的員工證件，取得三家其他航空公司為機師與空服員保留的機票。起訴書未指名是哪三家航空公司，只指出它們分別位於夏威夷 檀香山、芝加哥、德州 福和市(Fort Worth)。波科尼克去年10月在夏威夷聯邦法院以電信詐欺罪被起訴後，於巴拿馬落網並引渡回美國，20日出庭時表示不認罪。

航空公司通常在尚有空位時，會向自家或其他航空公司的機組人員提供免費或高折扣的候補座位，這個禮遇幫助機組人員抵達預定目的地，讓整個產業運作更加順暢。若員工是為了休閒旅行，也可帶一名直系親屬同型享受此福利。有時，員工坐的可能會坐在駕駛艙或客艙內配有肩帶的組員椅(jump seat)，但聯邦規定禁止將駕駛艙組員椅用於休閒旅行。檢方20日表示，波科尼克曾要求坐在駕駛艙的組員椅。

航空顧問羅傑(Bruce Rodger)解釋一般的安檢流程：需要前往其他城市執勤的機組人員，會在機場安檢時掃描一張「已知機組人員」(known crew member)卡，該卡片連結到一個包含員工照片的資料庫；也必須出示員工證件與政府核發的身分證明。然而休閒旅行不允許使用「已知機組人員」流程，而應購買折扣候補機票，或申請乘坐組員椅，持候補機票者需經由一般機場安檢前往登機門。

是否允許搭乘駕駛艙組員椅，必須由該航班的機長核准。

退休機師考克斯(John Cox)指出，航空公司的現職員工資料庫一般由第三方網站維護，他唯一能想到波科尼克成功的情況是資料庫未顯示他已不再受雇於原航空公司，結果在登機門進行查核時仍被顯示為在職員工。」