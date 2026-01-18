我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

誤以為詐團車手來取件 翁擊斃女駕駛…她也是詐騙受害者

編譯陳韻涵／綜合報導
優步車的行車紀錄器拍到83歲老翁布羅克對61歲司機開槍的瞬間，但其實兩人都是詐騙受害者。(克拉克郡警長辦公室)
俄亥俄州83歲老翁布羅克(William J. Brock)接到詐騙電話後，將前來領取包裹的優步(Uber)駕駛誤認為取款的「車手」，開槍殺害61歲婦人洛-萊莎‧托蘭德-霍爾(Lo-Letha Toland-Hall)。陪審團14日裁定布羅克的謀殺和多項罪名成立，法官訂本周宣判。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，檢方指出，2024年3月25日，布羅克接到詐騙電話，對方謊稱其親屬需要1萬2000元保釋金，要他代墊，否則將威脅他與家人的人身安全；布羅克誤會上門取件的優步駕駛托蘭德-霍爾是詐騙集團車手，便對她連開六槍，導致她當場身亡。

陪審團討論一小時後，便裁定布羅克犯下謀殺、加重傷害與綁架罪名，法官訂本周宣判刑期。

報導指出，已駕駛網約車為業的托蘭德-霍爾其實也是詐騙受害者。當天她依照客戶電話指示，從其居住的哥倫布(Columbus)市郊區都柏林(Dublin)，開車去南查爾斯頓(South Charleston)的布羅克住處收取包裹，殊不知自己被詐騙集團利用充當車手。

辯方主張布羅克屬於正當防衛，稱詐騙者曾威脅他與家人的安全。

布羅克出庭作證時表示，托蘭德-霍爾抵達時，他深信自己「必死無疑」，才舉起手槍，並試圖將托蘭德-霍爾趕出他家。

布羅克主張，他開第一槍後，雙方在車門附近拉扯、扭打，對方用車門撞擊他的頭部，導致他受傷。

檢察官強調，托蘭德-霍爾當時並未持有任何武器，也沒有對布羅克構成威脅，而且她根本不知道布羅克曾接到帶有恐嚇內容的贖金詐騙電話。

克拉克郡(Clark County)檢察官德里斯科(Daniel Driscoll)在陪審團裁決後表示，這起案件讓兩個家庭同時失去摯親，而真正的犯罪者仍逍遙法外。

當地電視台WBNS報導，托蘭德-霍爾身亡一年後，她的遺產管理人提起非正常死亡訴訟(wrongful death lawsuit)，求償逾2萬5000元。

詐騙集團 蘭德 俄亥俄州

