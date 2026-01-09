我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

猶他州鹽湖城摩門教堂停車場驚傳槍響 2死6傷 警方尚未逮捕嫌犯

編譯盧炯燊、記者邵敏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聽到槍響，教堂內正在參加喪禮的群眾驚慌失措，爭先恐後跑到戶外。(美聯社)
聽到槍響，教堂內正在參加喪禮的群眾驚慌失措，爭先恐後跑到戶外。(美聯社)

猶他州鹽湖城西北部社區一所「耶穌基督後期聖徒教會」(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints，又稱摩門教)教堂，7日晚上舉行喪禮時，教堂旁停車場突然傳出槍響，造成至少二人死亡六人受傷。警方已展開調查，尚未逮捕任何嫌犯，作案動機也未明。

美聯社引述警方報導，死傷者均為成年人，有五名傷者被送醫，其中三人情況危急。警方已加強醫院保全，但未公布死傷者身分。據多家媒體報導，警方事後曾扣留多人一夜，但都不是真正兇嫌。

全副武裝的員警趕抵現場後，在附近社區搜索逃逸槍手。(美聯社)
全副武裝的員警趕抵現場後，在附近社區搜索逃逸槍手。(美聯社)

案發當時，南加居民Asi Sekona的家人為其舉辦葬禮。報導指出，Sekona與洛杉磯英格伍(Inglewood)、Watts等地區關係密切。參加葬禮的親友指出，原本應是安靜的家族聚會，瞬間陷入混亂，給他們帶來新的打擊。死者一位堂兄弟表示，追悼會是為紀念幾天前去世的親人，其他四位堂兄弟卻在這起事件中受傷、死亡，「原本只是一場追悼會，現在還要再舉辦幾場葬禮。」

家屬在社群媒體貼文指出，死者Sekona的棺木已經空運至洛杉磯下葬。貼文還提及傳統湯加(Tongan)宗教儀式，新聞報導也指出，葬禮舉辦的教堂舉行湯加語的追悼儀式。案發後，教會發表聲明，向罹難者家屬表示慰問，並指出正在配合執法部門調查。

鹽湖城警察局長瑞德(Brian Redd)認為，本案並非針對某宗教團體或類似目標的蓄意攻擊，但明顯也不是隨機犯案，而是有特定目標。當局正朝幫派火併方向著手調查；現場雖有眾多目擊者，卻都不願與警方合作。

當地是一個收入較低的社區，傳出槍聲後，教堂內參加喪禮的群眾大為驚恐，爭先恐後湧出教堂，附近居民也趕到現場救助傷患及安慰受到驚嚇的信徒。

鹽湖城市長曼登霍爾(Erin Mendenhall)8日表示，這起案件令人震驚，不應發生在宗教場所。教會發言人表示，「對於任何宗教活動的聖地遭受任何形式的暴力深感擔憂。」

猶他州人口350萬，約半數是「耶穌基督後期聖徒教會」信徒，鹽湖城更是教會總部所在地。

案發後，執法單位出動約100輛警車，直升機在空中盤旋。去年9月密西根州一所摩門教堂遭一名退伍陸戰隊員開槍掃射並縱火，造成四人死亡後，該教會一直處於高度戒備狀態。

猶他州 洛杉磯 社群媒體

上一則

聯邦「下放」撥款責任 各州承擔更多糧食券白卡支出 預算面臨風暴

下一則

部分共和黨眾議員倒戈 延長歐記健保通過 打擊共和黨領導層控制權

延伸閱讀

葬禮爆大規模槍擊 至少2死6傷 人們尖叫哀嚎、四處奔逃

葬禮爆大規模槍擊 至少2死6傷 人們尖叫哀嚎、四處奔逃
鹽湖城摩門教聚會所發生槍擊2死6傷…今日你應知道5件事

鹽湖城摩門教聚會所發生槍擊2死6傷…今日你應知道5件事
教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷
路透：中國拘留6名成都秋雨教會成員

路透：中國拘留6名成都秋雨教會成員

熱門新聞

一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。（路透）

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

2026-01-01 12:56
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低