猶他州鹽湖城摩門教堂停車場驚傳槍響 2死6傷 警方尚未逮捕嫌犯

聽到槍響，教堂內正在參加喪禮的群眾驚慌失措，爭先恐後跑到戶外。(美聯社)

猶他州 鹽湖城西北部社區一所「耶穌基督後期聖徒教會」(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints，又稱摩門教)教堂，7日晚上舉行喪禮時，教堂旁停車場突然傳出槍響，造成至少二人死亡六人受傷。警方已展開調查，尚未逮捕任何嫌犯，作案動機也未明。

美聯社引述警方報導，死傷者均為成年人，有五名傷者被送醫，其中三人情況危急。警方已加強醫院保全，但未公布死傷者身分。據多家媒體報導，警方事後曾扣留多人一夜，但都不是真正兇嫌。

全副武裝的員警趕抵現場後，在附近社區搜索逃逸槍手。(美聯社)

案發當時，南加居民Asi Sekona的家人為其舉辦葬禮。報導指出，Sekona與洛杉磯 英格伍(Inglewood)、Watts等地區關係密切。參加葬禮的親友指出，原本應是安靜的家族聚會，瞬間陷入混亂，給他們帶來新的打擊。死者一位堂兄弟表示，追悼會是為紀念幾天前去世的親人，其他四位堂兄弟卻在這起事件中受傷、死亡，「原本只是一場追悼會，現在還要再舉辦幾場葬禮。」

家屬在社群媒體 貼文指出，死者Sekona的棺木已經空運至洛杉磯下葬。貼文還提及傳統湯加(Tongan)宗教儀式，新聞報導也指出，葬禮舉辦的教堂舉行湯加語的追悼儀式。案發後，教會發表聲明，向罹難者家屬表示慰問，並指出正在配合執法部門調查。

鹽湖城警察局長瑞德(Brian Redd)認為，本案並非針對某宗教團體或類似目標的蓄意攻擊，但明顯也不是隨機犯案，而是有特定目標。當局正朝幫派火併方向著手調查；現場雖有眾多目擊者，卻都不願與警方合作。

當地是一個收入較低的社區，傳出槍聲後，教堂內參加喪禮的群眾大為驚恐，爭先恐後湧出教堂，附近居民也趕到現場救助傷患及安慰受到驚嚇的信徒。

鹽湖城市長曼登霍爾(Erin Mendenhall)8日表示，這起案件令人震驚，不應發生在宗教場所。教會發言人表示，「對於任何宗教活動的聖地遭受任何形式的暴力深感擔憂。」

猶他州人口350萬，約半數是「耶穌基督後期聖徒教會」信徒，鹽湖城更是教會總部所在地。

案發後，執法單位出動約100輛警車，直升機在空中盤旋。去年9月密西根州一所摩門教堂遭一名退伍陸戰隊員開槍掃射並縱火，造成四人死亡後，該教會一直處於高度戒備狀態。