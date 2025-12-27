我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

美企業驚爆破產潮 這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

實境秀男星性侵2毛孩、猥褻未成年 俄亥俄州被捕

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前A&E電視台實境節目人物托尼・麥考利斯特，日前在美國俄亥俄州因涉嫌未成年人猥褻相關罪名以及與動物發生性行為遭到逮捕。；示意圖。（路透)
前A&E電視台實境節目人物托尼・麥考利斯特，日前在美國俄亥俄州因涉嫌未成年人猥褻相關罪名以及與動物發生性行為遭到逮捕。；示意圖。（路透)

前A&E電視台實境節目人物托尼・麥考利斯特（Tony McCollister），日前在美國俄亥俄州因涉嫌未成年人猥褻相關罪名以及與動物發生性行為遭到逮捕。TMZ 最新掌握消息指出，相關單位已在調查過程中，全面沒收他名下飼養的寵物

沃倫郡警長向TMZ證實，這些動物是在案件調查期間被帶走，目前「均受到妥善照顧」。警方並未對外說明涉案的動物種類，不過當地媒體「WLWT5」報導指出，遭到性虐待的是兩隻狗。

根據先前報導，麥考利斯特已遭警方逮捕，並在出庭後以25萬美元交保。法院裁定，他在案件審理期間不得接觸任何孩童或動物，並預計於下周二再次出庭。

麥考利斯特曾於2015年登上A&E推出的實境節目「Neighbors with Benefits」，節目內容記錄他與當時的妻子黛安娜・麥考利斯特（Diana McCollister），與朋友圈中的其他夫妻進行換偶生活。該節目播出後引發強烈爭議，僅播出兩集便遭到腰斬。TMZ聯繫黛安娜尋求回應時，她表示自己早已與麥考利斯特離婚，不再有任何關係。

俄亥俄州 寵物

上一則

明年紅藍卡處方藥大降價 ACA、白卡花費恐增114%

下一則

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

延伸閱讀

他對女同事舔胸猥褻 留600萬提款卡求饒 一起出國旅遊贖罪仍被判刑

他對女同事舔胸猥褻 留600萬提款卡求饒 一起出國旅遊贖罪仍被判刑
喜劇明星泰勒佩瑞陷性侵風暴 遭男演員求償7700萬元

喜劇明星泰勒佩瑞陷性侵風暴 遭男演員求償7700萬元
川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠
凱蒂佩芮前夫遭控性侵 拒不認罪…受害增至6女

凱蒂佩芮前夫遭控性侵 拒不認罪…受害增至6女

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜