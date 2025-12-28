童在沃爾瑪險摔 他抱起遭控綁架 關47天後還冤

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州一名男子今年3月到沃爾瑪藥房買藥，見一名乘坐電動輪椅女子懷中的2歲幼童快要跌倒，出於好心將孩子抱起，卻被誤認為綁架，費了一番功夫才洗刷冤屈。示意圖。(路透)

住在喬治亞州柯布郡(Cobb County)的57歲男子帕特爾(Mahendra "Mick" Patel)日前接受地方媒體訪問時說，希望自己這段不愉快經驗沒有白白犧牲，能夠為其他人帶來幫助。他說，即使因為伸出援手而惹上牢獄之災，但若遇到相同狀況，還是願意幫忙，「大家要彼此幫忙，社區與鄰居之間本來就應該這樣」。

有線電視新聞網(CNN)23日報導，帕特爾今年3月幫年邁母親出門買東西，結果卻遭控綁架兒童重罪起訴，被迫放棄房地產事業，全家人為了幫他洗刷清白而生活大亂。

3月中旬，帕特爾前往柯布郡一家沃爾瑪(Walmart)分店尋找止痛藥泰利諾(Tylenol)，看到旁邊有一名婦人乘坐電動購物車(motorized cart)，於是上前詢問泰利諾放在何處。

當時26歲婦人卡洛琳‧米勒(Caroline Miller)抱著兩歲兒子，另一個年紀略大的孩子則坐在電動購物車的腳踏區，兩人交談時，電動車撞到貨架，帕特爾看到兩歲男童快要摔倒，於是從米勒膝上把孩子抱起。

帕特爾說出手抱孩子是怕孩子摔倒，米勒則說，自己伸手指著泰利諾在貨架放置位置時，帕特爾突然把孩子抓走。幾分鐘後，帕特爾拿著泰利諾結帳離開沃爾瑪，三天之後在喬州公路被警察攔下逮捕，遭控綁架兒童與攻擊、毆打罪名，羈押47天期間由於吃素只能喝牛奶、吃米飯與豆類、花生醬，瘦了17磅。她的妻子在外地出差，兩名已成年女兒在外州工作，年邁母親不會講英語且不知道發生何事，帕特爾遭押期間沒有家人前往探視。

他希望店裡的監視器錄影能為自己證明清白，影像公布後，輿論對帕特爾從抨擊轉為支持。法院裁定1萬元交保，9萬多網友連署為他力挺清白。今年8月，檢方向法院撤銷起訴。

帕特爾說：「如果沃爾瑪店裡沒監視器，就沒有證據了。我的人生將變得如何，恐怕要因為綁架兒童而終身或25年坐牢，再也無法見到妻兒。」他打算對阿克渥斯(Acworth)警局提告並索賠2500萬元。

